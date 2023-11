Seit mehr als 30 Stunden verschanzt sich ein Mann in einem Haus in Brandenburg. Die Polizei stellt zahlreiche Waffen auf dem Grundstück sicher. Wegen der Aggressivität des Bewaffneten wartet das SEK noch mit dem Zugriff. Hintergrund ist wohl ein Sorgerechtsstreit.

Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus in der Brandenburger Gemeinde Milower Land, in dem sich ein gewalttätiger Mann verschanzt hat, mehrere Waffen sichergestellt. Auf dem Wohngelände und im Haus seien Schusswaffen, Munition und weitere gefährliche Gegenstände entdeckt worden. Darunter sei auch eine Handgranate, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei am Abend. Es sei davon auszugehen, dass sich noch weitere Schusswaffen im Besitz des Mannes befänden, der sich seit über einem Tag in dem Haus verschanzt hält. Die Polizei konnte den Mann bislang noch nicht überwältigen.

Spezialeinsatzkräfte rückten seit Nachmittag in das Gebäude vor und seien in dem Haus und darum herum im Einsatz. "Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine hochgradig aggressive Person", sagte die Polizeisprecherin. Ein Zugriff benötige deshalb weitere Vorbereitungen. Oberste Priorität habe die Sicherheit der Polizisten. Der Mann gab bereits mehrere Schüsse ab, er verschanzt sich seit mehr als 30 Stunden in dem Gebäude im Ortsteil Vieritz im Landkreis Havelland.

Verhältnis der Beteiligten unklar

Ursprünglich hatten sich in dem Haus auch noch ein weiterer Mann sowie ein Kind mit seiner Mutter aufgehalten. Kind und Frau konnten in der Nacht zum Samstag das Gebäude verlassen. Der zweite Mann war bereits am Freitagnachmittag festgenommen worden, als er aus dem Haus kam. Er war ebenfalls bewaffnet. Die Polizei war am Freitag mit einem Großaufgebot zu dem Haus ausgerückt, um einen Beschluss des Amtsgerichts zu vollstrecken und das Kind dem Jugendamt zu übergeben. Zahlreiche Details sind derzeit noch unklar - etwa, in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen.

Ein dpa-Reporter berichtete am Mittag von einer Detonation vor dem Haus. Ein Panzerfahrzeug habe sich Richtung Gebäude in Bewegung gesetzt. Die Polizei forderte Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Bürgermeister der Gemeinde Milower Land rief zur Besonnenheit auf.