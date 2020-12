Am frühen Nachmittag fährt ein Mann mit seinem Auto mitten in eine Fußgängerzone in Trier. Scheinbar wahllos überfährt er Passanten. Am Ende sind vier Menschen tot. Noch sind die Hintergründe vollkommen offen.

Bei der Amokfahrt in Trier sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Polizei mitteilt. Zudem erlitten mehrere Menschen zum Teil schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde festgenommen. Zur Motivlage liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 51 Jahre alten Mann aus einem umliegenden Landkreis. Er habe bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet, hieß es weiter. Er sei bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Derzeit gebe es keine Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund der Tat.

Die Sicherheitskräfte sind zur Stunde noch immer mit einem Großaufgebot in der rheinland-pfälzischen Stadt im Einsatz. Die ersten Beamten waren bereits vier Minuten nach ihrer Alarmierung am Einsatzort.