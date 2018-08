Panorama

Zwischenfall in Fredericton: Vier Tote bei Schießerei in Kanada

Bei einer Schießerei in Fredericton in der kanadischen Provinz New Brunswick sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die lokale Polizei spricht von vier Toten. Zwei der Opfer seien Polizisten, hieß es. Inzwischen haben die Beamten einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, dem Ort des Geschehens fernzubleiben. Fredericton zählt rund 52.000 Einwohner. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Kleinstadt liegt inmitten der dünn besiedelten Atlantikregion im Osten Kanadas. New Brunswick ist die einzige kanadische Provinz, die offiziell zweisprachig ist. Ein Großteil der Bevölkerung spricht Französisch als Muttersprache.

Quelle: n-tv.de