Schusswaffenangriffe in den USA Vier Tote und viele Verletzte bei Schießereien

Die Serie tödlicher Schusswaffenangriffe in den USA reißt nicht ab: In Philadelphia werden drei Menschen auf der Straße erschossen, weitere verletzt. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Derweil fallen auch in einer anderen US-Stadt tödliche Schüsse.

Bei einer Schießerei auf offener Straße sind am Samstagabend in der US-Metropole Philadelphia drei Menschen getötet worden. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Schützen gegeben. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einer Straße, die für ihr reges Nachtleben bekannt ist.

Insgesamt seien 14 Menschen mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Von ihnen seien zwei Männer und eine Frau bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden. Alle drei hätten mehrere Schusswunden erlitten. Auf Bildern waren Häuser- und Autofenster mit Einschusslöchern zu sehen.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der Zeitung "The Philadelphia Inquirer": "Als es losging, habe ich nicht gedacht, dass es noch enden würde", sagte der 23 Jahre alte Joe Smith. "Es war chaotisch", sagte Eric Walsh, ein anderer Augenzeuge. Er sah dem Bericht zufolge eine Frau zu Boden gehen. "Die Leute kamen mit Blutspritzern auf weißen Turnschuhen und aufgeschürften Knien und aufgeschürften Ellbogen von der Straße." Einem weiteren Augenzeuge zufolge sollen sich Hunderte Menschen zum Feiern in der Gegend aufgehalten haben.

Bislang hat die Polizei niemanden festgenommen. Sie suche jedoch nach einer weiblichen Verdächtigen. Den Angaben zufolge schossen die Polizisten auf einen der Täter. Es blieb aber zunächst unklar, ob dieser getroffen wurde. Außerdem seien zwei Waffen am Tatort in der South Street gefunden worden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen seien voll im Gange, es gebe "eine Menge unbeantworteter Fragen". Am Sonntag wollten die Behörden Videomaterial von Überwachungskameras untersuchen. Zu den Opfern sagte die Polizei, dass sich unter ihnen ein 25 Jahre alter Mann und eine 22-jährige Frau befänden.

Tödliche Schüsse auch in Phoenix

Auch auf einer Einkaufsmeile in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona fielen Schüsse. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein 14-jähriges Mädchen getötet, acht weitere Menschen im Alter von 17 bis 24 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt.

Polizeisprecher Andy Williams sagte, Verdächtige seien zunächst nicht ausgemacht worden, auch habe es keine Festnahmen gegeben. Die Behörden werteten Zeugenaussagen aus. Den Schüssen sei ein Streit unter Teilnehmern "einer Art Party" vorausgegangen. In diese Menschenmenge seien dann zahlreiche Schüsse abgegeben worden.

Etwa eine Stunde zuvor hatte die Polizei in Phoenix den Tod eines Jugendlichen gemeldet, der etwa drei Straßenzüge entfernt vor seinem Zuhause erschossen worden war. Ob eine Verbindung zu den Schüssen auf der Einkaufsmeile besteht, ist bisher unklar.