Mit einem Sprung aus dem Fenster gelingt einem verurteilten Mörder in Bayern vor mehreren Tagen die Flucht. Seit Freitag wird international nach dem 40-Jährigen gefahndet - bislang ohne Erfolg. Dabei sind bereits 125 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Trotz einer Großfahndung ist ein am Donnerstag aus einem Gericht in Regensburg geflohener Mörder weiter auf der Flucht. Der 40-Jährige könnte sich nach wie vor in der Stadt aufhalten, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Trotz der intensiven Suche fehle nach wie vor jede Spur von Rachid C.

C. war am Donnerstagnachmittag aus dem Fenster eines im Erdgeschoss liegenden Anwaltszimmers des Amtsgerichts Regensburg entwischt. Er sollte sich vor dem Gericht wegen einer Straftat in einer Justizvollzugsanstalt verantworten. Seit Freitag wird auch international nach ihm gefahndet.

Der Flüchtige wurde unter anderem folgendermaßen beschrieben: 176 cm groß, mit schlanker Figur, ca. 63 Kilogramm schwer, schulter- bis ellenbogenlange, wellige dunkle Haare sowie eine hohe Stirn. Zuletzt trug er ein kariertes Hemd mit roten Merkmalen, eine dunkle Hose und dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Er spricht den Angaben zufolge mehrere Sprachen: Deutsch mit Akzent, Französisch, Englisch, Arabisch und Italienisch.

Aus der Bevölkerung seien inzwischen 125 Hinweise eingegangen, eine heiße Spur sei aber weiterhin nicht dabei, erklärte das Polizeipräsidium. Es rief die Bevölkerung auf, Hinweise zum Aufenthaltsort über den Notruf 110 zu melden, den Flüchtigen aber nicht anzusprechen, da er als gewalttätig gilt. Der Mann war unter anderem wegen Mordes und Raubs mit Todesfolge rechtskräftig verurteilt worden. Er verbüßt seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe.