Zum zweiten Mal an diesem Wochenende bricht auf dem Truppenübungsplatz Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ein Feuer aus. Doch diesmal ist das Ausmaß gewaltig, die Flammen breiten sich ungehemmt aus. Hunderte Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Wegen eines großen Waldbrandes sind in Mecklenburg-Vorpommern zwei Ortschaften evakuiert worden. Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen breite sich "sehr, sehr schnell aus", sagte der Sprecher der Einsatzleitung. Landrat Stefan Sternberg verhängte am Abend den Katastrophenalarm.

Am Abend standen die Flammen 400 Meter vor Alt Jabel und 800 Meter vor Hohen Woos. Der Waldbrand wütete dem Sprecher zufolge auf einer Fläche von mehr als 180 Hektar. Es handele sich vorrangig um Bodenfeuer. Zum Schutz der Ortschaften werde eine sogenannte Riegelstellung eingerichtet.

Zudem wurden hunderte Menschen evakuiert. Aus Alt Jabel mussten demnach etwa 280 Menschen in Sicherheit gebracht werden, darunter hundert Kinder aus einem Ferienlager. Die Eltern seien informiert und gebeten worden, ihre Kinder abzuholen. Weitere 150 bis 200 Menschen mussten ihre Häuser in Hohen Woos verlassen. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und auf Lautsprecherdurchsagen vor Ort zu achten.

Insgesamt waren am Abend 240 Kräfte im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim hatte zuvor den Katastrophenfall ausgerufen und ein Bürgertelefon eingerichtet.

Zweiter Brand innerhalb weniger Tage

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz gestalten sich die Löscharbeiten schwierig, weil "Munition allen Kalibers" dicht unter der Erdoberfläche liegt, wie der Sprecher mitteilte. Unter anderem war ein Löschpanzer im Einsatz. Ab Montagmorgen sollte mit Hilfe von zwei Polizeihubschraubern aus der Luft gelöscht werden.

Die Brandursache war zunächst unklar. An gleicher Stelle hatte es in Mecklenburg-Vorpommern erst vor wenigen Tagen gebrannt. Am Freitag gaben die Behörden allerdings Entwarnung und teilten mit, das Feuer sei gelöscht. Nun brannte es erneut und in deutlich größerem Ausmaß. Betroffen seien etwa 300 Hektar Wald, hieß es von der Einsatzleitung. Die Behörden vermuten bei dem zweiten Feuer Brandstiftung.