Übergriffe in und bei Berlin Was bislang über den Serienvergewaltiger bekannt ist

Wochenlang kommt es in Berlin und Brandenburg immer wieder zu Vergewaltigungen, die Polizei geht schließlich von einem Serientäter aus. Bei den Ermittlungen können sie einen Verdächtigen identifizieren, doch erst nach einer weiteren Tat gelingt die Festnahme.

Um welche Straftaten geht es?

Die Polizei vermutet, dass der jetzt festgenommene Mann in Berlin und Brandenburg seit Mitte Juni für mehrere Vergewaltigungen verantwortlich ist. Vor der jüngsten Vergewaltigung in der Nähe von Potsdam soll er zwischen dem 12. und 30. Juni sieben Taten begangen haben, fünf davon im Grunewald oder dessen näherer Umgebung im Berliner Südwesten, eine im brandenburgischen Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und eine in Bernau nordöstlich von Berlin. Außerdem gibt es mindestens eine versuchte Vergewaltigung, die die Polizei dem Mann zuordnet.

Warum gingen die Ermittler von einem Serientäter aus?

Die an den verschiedenen Tatorten gefundenen Spuren sowie übereinstimmende Zeugenaussagen führten dazu, dass die Ermittler hinter mehreren Übergriffen denselben Täter vermuteten. Mithilfe eines Opfers erstellte die Polizei ein Phantombild, bei der Überprüfung von Überwachungskameras entdeckte die Sonderkommission den Mann dann auf Videos. Die Polizei veröffentlichte daraufhin Bilder des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera und bat Zeugen darum, sich zu melden. Innerhalb weniger Tage gingen mehr als 300 Hinweise ein.

Wie kam es zur Festnahme?

Am Dienstag entdeckte eine Passantin in einem Waldstück zwischen Babelsberg und Dreilinden eine Frau, die angab, gerade vergewaltigt worden zu sein. Die Potsdamerin war auf einem Waldweg joggen, als sie dort von dem Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Kurz darauf soll er sie überwältigt und vergewaltigt haben. Polizisten aus ganz Brandenburg sowie der Bundespolizei und der Berliner Polizei rückten daraufhin zu einer groß angelegten Suchaktion aus. Auch ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizeifährtenhunde und Polizeipferde der Bundespolizei waren im Einsatz. Schon wenige Minuten nach dem Notruf trafen Polizisten in der Nähe des Tatortes einen Mann auf einem Fahrrad, auf den die Täterbeschreibung sehr genau passte. Als er die Polizisten sah, floh er in den Wald und ließ dabei sein Fahrrad zurück. Die Polizisten verfolgten ihn und forderten ihn mehrfach auf, anzuhalten. Dabei schoss ein Beamter mehrere Warnschüsse in die Luft. Der Tatverdächtige flüchtete jedoch zunächst weiter. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Nach RTL/ntv-Informationen erfolgte der Zugriff der Beamten schließlich in einem Wohngebiet in der Nähe des Waldstücks.

Was ist bisher über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Die Berliner Polizei teilte bisher lediglich mit, es handele sich um einen 30-jährigen Mann. Aus Polizeikreisen erfuhr RTL/ntv, dass der Serbe durch einen Fingerabdruck identifiziert werden konnte. Demnach war er bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte aufgefallen. Am Mittag will die Berliner Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt geben.