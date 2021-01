An eine flächendeckende Rückkehr zum gewohnten Präsenzunterricht im Klassenraum ist nach der Verlängerung des Lockdowns nicht zu denken. Doch die Bundesländer legen die Vorgaben unterschiedlich aus. Während manche bis auf Weiteres auf Distanzlernen setzen, plant eine Landesregierung die zeitnahe Öffnung.

Baden-Württemberg: Die baden-württembergische Landesregierung stellte in Aussicht, Kitas und Grundschulen ab dem 18. Januar eventuell zu öffnen. Das gibt der gemeinsame Bund-Länder-Beschluss für den Fall her, dass das Pandemie-Geschehen dies gestattet. Ministerpräsident Winfried Kretschmann nannte dies am Dienstagabend als "Ziel". Es könne aber erst kommende Woche anhand der aktuellen Infektionszahlen entschieden werden, ob dies "vertretbar" sei.

Bayern: Bayern bleibt angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens bei seinem bisherigen Kurs. Lockerungen an Schulen und Kitas wird es nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder im Januar nicht geben. "Wir dürfen nicht vorzeitig abbrechen", erklärte er auf Twitter. Auch nach dem Ende der Winterferien wird es deshalb bis auf Weiteres lediglich Distanzunterricht plus Notbetreuung für jüngere Kinder geben. Für Abschlussklassen gelten auch hier Ausnahmen. Der Präsenzunterricht in den Schulen solle ab Februar wieder aufgenommen werden, zunächst an den Grundschulen. Um ausgefallenen Unterrichtsstoff nachzuholen, sollten die Faschingsferien genutzt werden.

Hessen: In Hessen gab es zunächst keine genaueren Beschlüsse. Dort sollen nach ersten Angaben von Ministerpräsident Volker Bouffier nach dem Krisengipfel vom Dienstag Kitas und Grundschulen aber wohl öffnen. Weiterführende Schulen sollen dagegen geschlossen bleiben. Das Kabinett tagt noch am heutigen Mittwoch.

Mecklenburg-Vorpommern: Im bisher vergleichsweise wenig von der Pandemie betroffenen Mecklenburg-Vorpommern sollen Kitas und Grundschulen geöffnet bleiben. "Wir machen so weiter wie bisher", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dem NDR. Es wird zwar ausdrücklich an Eltern appelliert, ihre Kinder zu Hause zu behalten - für die Klassen eins bis sechs bleiben Schulen aber geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler sollen nur kommen, wenn eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist. Ab Klasse sieben ist weiter Distanzunterricht vorgesehen. Laut der SPD-Politikerin will das Land prüfen, ob in Regionen mit einem Inzidenzwert von unter 50 schon ab 18. Januar eventuell eine frühere Rückkehr zu Präsenzmodellen in weiteren Klassenstufen infrage kommen könnte.

Niedersachsen: Niedersachsen lässt alle weiterführende Schulen gemäß der Bund-Länder-Beschlüsse bis Ende des Monats zu, wird jedoch bei Grundschulen weniger strikt sein. Laut Landesbildungsministerium werden Grundschüler nach dem Ende der Weihnachtsferien ab dem kommenden Montag zunächst eine Woche im Distanzunterricht zu Hause beschult und wechseln ab dem 18. Januar in ein Wechselmodell, bei dem sich Präsenz- und Digitalunterricht in halber Klassenstärke abwechseln.

Nordrhein-Westfalen: In den nordrhein-westfälischen Schulen wird es im Januar keinen Präsenzunterricht geben. Ab der kommenden Woche - spätestens jedoch ab Mittwoch - sollen die Kinder im Distanzunterricht lernen, kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer an. Für Kinder der ersten bis zur sechsten Klasse solle es in den Schulen Betreuungsangebote geben. Kindertagesstätten sollen bis Ende Januar in einen "eingeschränkten Pandemiebetrieb" gehen. NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Wenn dies nicht gehe, sollen Kinder ab Montag in den Einrichtungen in festen Gruppen betreut werden.

Sachsen: Im besonders hart von der Pandemie betroffenen Sachsen bleiben Schulen und Kitas bis mindestens 8. Februar komplett geschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler bleiben nach Angaben der Landesregierung zunächst bis 31. Januar im Distanzunterricht zu Hause, Ausnahmen gelten nur für Abschlussklassen älterer Jahrgänge. Für Grundschul- und Kitakinder gibt es eine Notbetreuung. Danach folgen vorverlegte Winterferien bis zum 8. Februar, die zweite Ferienwoche soll dann in der Karwoche vor Ostern nachgeholt werden. Die Schulen sollen auch dann nur öffnen, falls es die Infektionslage erlaubt - und nur im Wechselschichtsystem.

Thüringen: Auch im ebenfalls schwer betroffenen Nachbarland Thüringen bleiben Schulen und Kitas noch bis Ende Januar komplett geschlossen, wie die Landesregierung in Erfurt entschied. Die Winterferien sollen in die letzte Januarwoche vorgezogen und in der anschließenden ersten Februarwoche zusätzlich auch noch kein Präsenzunterricht stattfinden. Erst ab Mitte Februar soll dann nach dem derzeitigen Planungsstand ein "eingeschränkter Regelbetrieb" wieder anlaufen.

Die Beschlüsse der weiteren Bundesländer werden laufend ergänzt.