Offenbar bei Bauarbeiten wird in Berlins Mitte eine Zwei-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Munition soll noch im Tagesverlauf entschärft werden. Derzeit bereiten Experten den weiteren Einsatz vor.

Im östlichen Zentrum Berlins ist eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Zünder der Bombe sei intakt, sagte eine Polizeisprecherin. Rund um den Fundort nahe dem Alexanderplatz im Stadtbezirk Mitte ist demnach ein Sperrkreis von 300 Metern eingerichtet.

Nach Angaben der Sprecherin soll die Entschärfung in den späten Abendstunden erfolgen. Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, war noch unklar. Der Bahnverkehr in der Umgebung muss den Angaben zufolge unterbrochen werden. Unterschiedliche Angaben gab es zur Lage in einem großen Einkaufszentrum in unmittelbarer Nähe zum Fundort. Während zunächst von einer Räumung die Rede war, hieß es später, die Mall bleibe regulär bis zum Ladenschluss geöffnet.