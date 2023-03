Nach den ersten Frühlingsgefühlen macht uns der Winter nochmal einen Strich durch die Rechnung. Eine Kältewelle mit Schnee, Graupel und Frost kommt auf Deutschland zu. Auf den Straßen wird es glatt. Die Natur kann jedoch aufatmen, erklärt ntv-Meteorologe Paul Heger.

ntv: Viele wollen mehr Frühling. Aber jetzt kommt nochmal der Spätwinter?

Paul Heger: Der Frühling hat uns dieses Jahr hinsichtlich der Temperaturen schon ziemlich gut verwöhnt. Die letzten Wochen waren deutlich überdurchschnittlich mild. Nur beim Wetter haperte es häufig. Daher kommt wahrscheinlich der Wunsch nach noch mehr Frühling. Aber es stimmt: Zum Wochenwechsel rauscht Polarluft nach Deutschland und bringt Schnee, Frost und zumindest kurzzeitig und regional Glätte zurück.

Wie heftig wird der Wintereinbruch denn?

So heftig, dass wir fast überall in Deutschland wieder Schnee und Graupel sehen werden und uns ein eisiger Wind um die Nasen weht. Dabei müssen wir zumindest von Montag bis Mittwochmorgen hier und da mit Glätte rechnen.

Am Montag gibt's Streik: Bringt das Spätwinterwetter auf den Straßen Chaos?

Die Straßen werden natürlich sehr voll sein - das wird wohl regional chaotisch. Wettertechnisch würde ich das nicht so krass formulieren. Wir müssen auf Straßen und Wegen aber auf Glätte vorbereitet sein und entsprechend nochmal mehr Zeit einplanen. Schon in der Nacht zum Montag wird es ein paar Schauer mit Schneeregen, Schnee und Graupel geben. Der Regen von Sonntagabend zieht von der Mitte bis zum Morgen in den Süden. Dabei rutscht die Schneefallgrenze in der Mitte teils bis in tiefe Lagen, im Süden bis etwa 800/700 Meter. Die Temperaturen liegen abseits des Berglandes oft knapp über 0 Grad,und die Böden sind nach den letzten Tagen zum Glück recht warm. Hier und da kann es bei kräftigen Schauern und im Bergland recht glatt sein.

Der Streik dauert ja den gesamten Tag. Was bringt uns das Wetter bis dahin?

Die polare Kälte legt tagsüber erst richtig los. Die Sonne hat zwar Kraft und sorgt für Höchstwerte von -1 Grad im Erzgebirge und 9 Grad in der Pfalz, am Himmel geht's aber rund. Im Laufe des Tages entwickeln sich zahlreiche kräftige Schauer und Gewitter, die abseits der Niederungen im Westen und an der unteren Donau hauptsächlich Schnee und Graupel und eisige Windböen mit sich bringen. Dann rutschen die Temperaturen schnell in den Keller, und es kann auch tagsüber und vor allem abends rutschig werden.

Eisige Windböen? Wie kalt fühlt sich das denn an?

Die nasskalte Luft und der Wind drücken die gefühlten Temperaturen ordentlich nach unten. Morgens fühlt sich das Ganze meist wie -5 bis 0 Grad an, im Bergland wie -10 Grad. Tagsüber sind wir immerhin bei gefühlten Temperaturen von -3 bis 5 Grad an, im Osten teils um -7 Grad.

War es das oder kommt das dicke Ende erst noch?

Paul Heger ist ntv-Wetterexperte.

Die Nacht zu Dienstag wird nochmals etwas kühler. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -7 Grad, an den Küsten und im Nordwesten sind es 4 bis 0 Grad. Tagsüber sind es am Dienstag immerhin wieder 1 bis 12 Grad und in der Nacht zu Mittwoch gibt es dann nur noch in der Osthälfte Frost.

Das heißt, wir müssen auch Dienstag noch mit Glätte rechnen?

Absolut. In der Nacht zu Dienstag wird es häufiger gefrierende Nässe und durch die ablebenden Schneeschauer auch Schneeglätte geben können. Und das eben auch abseits des Berglandes. Im Nordwesten bleibt es entspannter. In der Nacht zu Mittwoch und am Mittwochmorgen sollte man in der Osthälfte noch einmal aufpassen.

Das klingt sehr unfrühlingshaft. Wann geht's bergauf?

Schon am Dienstag! Wir haben zwar von der Nordsee bis nach Niederbayern nochmal ein paar Schneeregenschauer, meist ist es aber trocken. Die Sonne zeigt sich überall. Im Nordosten und Südwesten strahlt sie sogar den ganzen Tag. Mittwoch wird es dazu von Südwesten schon wieder deutlich milder mit bis zu 17 Grad.

Kommt auch die Sonne durch?

Na ja, zwischen den Wolken ja. Es wird schon am Mittwoch oft wieder trüber, und von Westen zieht Regen auf. Wie stark der wird, müssen wir mal noch schauen. Zum Donnerstag wird es noch nasser, windiger, aber auch etwas milder, besonders im Nordosten.

Das sind ja durchwachsene Aussichten. Hast du noch etwas Positives?

Absolut! Der Regen nervt sicherlich einige. Die Luft ist damit aber super gesund, weil sauber. Außerdem starten wir in diesem Frühjahr endlich wieder ohne Trockenheit in den oberen Bodenschichten, und die Natur kann richtig loslegen. Damit gibt der Frühling bei den Pflanzen so richtig Gas.