Der Winter fährt in diesem Jahr pünktlich zu seinem meteorologischen Start mit eisigen Temperaturen auf. Besonders brisant dabei ist der Mix aus Schnee und Regen. Denn das könnte verstärkt zu Glatteis führen.

ntv.de: Am Dienstag beginnt meteorologisch gesehen der Winter. Und in diesem Jahr scheint er es sehr genau zu nehmen, oder?

Björn Alexander: Auf jeden Fall. Denn nach der kältesten Nacht der Saison bisher gesellt sich nun auch noch ein Tief dazu. Eine durchaus brisante Wetterlage, die mit teils akuter Glätte einhergeht.

Welche Gefahren erwarten uns?

Am Abend und in der Nacht verlagert sich ein Wolkenband mit Schnee und Regen von Nordwesten Richtung Süden. Am gefrorenen Boden mit zum Teil erheblicher Glättegefahr. Einerseits eben durch den Schnee, andererseits durch Glatteis.

Wo wird es am gefährlichsten?

Die größte Gefahr besteht von den Mittelgebirgen südwärts. Also im Bereich Eifel, Sauerland, Harz und Thüringer Wald bis runter Richtung Schwarzwald, Schwäbische Alb und Alpen. In den tieferen Lagen durch gefrierenden Regen und Glatteis. Sobald es in die etwas höheren Bereiche geht, fällt überwiegend Schnee.

Mit welchen Schneemengen müssen wir rechnen?

Je nach Höhenlage sind 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Zum Teil vielleicht auch darüber. Das gilt besonders in den Staulagen.

Wie ist denn der genaue Winter- und Glätte-Fahrplan?

Bis Mitternacht erreicht das Schnee-Regen- und Glätte-Band das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen sowie Thüringen. Noch weiter ostwärts ist zwar ebenfalls Glätte denkbar. Die Niederschläge halten sich aber im Osten allgemein eher in Grenzen.

Und anschließend?

ntv-Meteorologe Björn Alexander (Foto: ntv)

Verlagern sich Schnee und Glatteis weiter südwärts, sodass es zum Berufsverkehr am Dienstag insbesondere im Süden unseres Landes sehr glatt und vielleicht sogar chaotisch werden kann. Schwerpunktmäßig wird besonders der Bereich vom südlichen Rheinland-Pfalz über Hessen und Nordbayern bis herunter in den Süden von Baden-Württemberg bis ins Allgäu betroffen sein.

Ab wann entspannt sich die Lage?

Das wird so etwa ab dem Mittag sein. Dann erwarten wir kaum noch gefrierenden Regen oder Schnee. Vorher ist die Straßenlage aber absolut wintertauglich, sodass nun auch wieder alle Tipps der Experten bei Autofahrten gelten.

Welche Winter-Tipps sind das?

Neben wintertauglicher Bereifung, die ja auch das Gesetz bei Schnee und Eis vorgibt, gilt es, den Tank immer mehr als ausreichend gefüllt zu haben, um auch längere Stauzeiten zu überbrücken. Außerdem empfehlen sich für längere Wartezeiten auch eine Decke sowie heiße Getränke. Und für den Hochschwarzwald oder den Alpenraum ist es für den Winter sowieso ratsam, Schneeketten dabei zu haben.