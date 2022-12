Die Infektwelle rollt, aber nicht überall gilt noch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Maske. Zwei Bundesländer schaffen zu Beginn des Winters die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Ein Blick auf die Deutschland-Karte zeigt, wo die Corona-Schutzmaßnahme wegfällt - und wie sich die Fallzahlen dort entwickeln.

Die Coronavirus-Pandemie scheint überwunden, die Zahl der Neuinfektionen steigt zu Beginn des Winters 2022/23 nicht mehr so steil an wie in den beiden Jahren zuvor. Landespolitiker in Sachsen-Anhalt und Bayern nehmen die Entwicklung zum Anlass, eine gut etablierte Corona-Auflage aufzuheben.

Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) der beiden Bundesländer ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Anfang Dezember entfallen. In Bussen und Bahnen können Passagiere damit auf die bisher obligatorische Schutzmaßnahme verzichten. Das Tragen einer Maske ist dort nun freiwillig und nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben.

Die ntv.de Deutschland-Karte liefert den Überblick zur Maskenpflicht im Nahverkehr und zeigt die aktuelle Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz in den Bundesländern:

(Karte anklicken für mehr Info)

Zwei Bundesländer präsentieren sich damit als Vorreiter der Corona-Lockerungen. In Sachsen-Anhalt trat die neue Regelung, die von den bundesweit einheitlichen Regelungen abweicht, bereits am 7. Dezember in Kraft. Der Freistaat Bayern folgte am 10. Dezember. Die dort geltende Infektionsschutzverordnung wurde per Kabinettsbeschluss verlängert, die darin enthaltene Maskenpflicht im Nahverkehr gleichzeitig gestrichen.

Damit fällt eine der einfachsten Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in zweien der 16 Bundesländern weg. In Bayern war die Maskenpflicht im April 2020 in Kraft getreten. In den übrigen Teilen Deutschlands wollen Gesundheitspolitiker an der Maskenpflicht im Nahverkehr dagegen festhalten - auch, weil noch nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Lage im dritten Pandemie-Winter entwickeln wird.

Die Pflicht zum Tragen einer Maske sei "nicht mehr verhältnismäßig", hieß es aus Bayern. Das Coronavirus mache nicht mehr den Hauptteil der Viruserkrankungen aus, begründete Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek die Entscheidung der CSU-geführten Landesregierung in München. Influenza und RS-Virus hätten viel höhere Anteile bei den Erkrankten in Krankenhäusern.

Corona kein Grund mehr

"Die Infektionslage ist seit Langem stabil", erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit Blick auf die Corona-Situation. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU begründete die Entscheidung unter anderem mit der Impfquote.

Beide Bundesländer raten zum freiwilligen Tragen einer Maske. Gut sitzende FFP2-Masken schützen nicht nur vor Coronaviren und Rhinoviren, die einfache, aber lästige Erkältungen hervorrufen, sondern auch wirksam vor Ansteckungen mit gefährlicheren Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Influenza (Grippe) oder den RS-Viren. Im Fernverkehr, der in den Verantwortungsbereich des Bundes fällt, gilt weiterhin unverändert die gesetzliche Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.