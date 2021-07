Vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach den verheerenden Unwettern weiterhin katastrophal. Die Zahl der Todesopfer steigt auf mehr als 100. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. In Erftstadt bei Köln ist die Lage nach mehreren Erdrutschen noch unübersichtlich.

Nach der Unwetterkatastrophe gibt es immer mehr Todesopfer zu beklagen. In Nordrhein-Westfalen sei die Zahl der Todesopfer auf mindestens 43 gestiegen, teilt das dortige Innenministerium mit. Aus Rheinland-Pfalz wurden mindestens 60 Tote bestätigt, somit kamen mindestens 103 Menschen durch die Folgen der Unwetter ums Leben.

In Erftstadt-Blessem in Nordrhein-Westfalen stürzten mehrere Gebäude ganz oder teilweise ein. Es kam zu Erdrutschen von gewaltigem Ausmaß, Häuser wurden mitgerissen und verschwanden. Nach aktuellem Stand sind drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt. "Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht", sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Zuvor hat die Bezirksregierung Köln erklärt, "es gibt Todesopfer". In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen.

Die Kölner Bezirksregierung teilt mit, es würden "etliche Personen" vermisst, die Infrastruktur sei ausgefallen, Krankenhausbetriebe seien nicht mehr möglich. Mehrere Pflegeheime müssten geräumt werden. Aus den Häusern erfolgten immer wieder Notrufe von eingeschlossenen Menschen, da diese trotz Warnungen wieder in das Schadensgebiet zurückgekehrt seien oder es nicht verlassen hätten. Die Menschen könnten teilweise nur mit Booten oder Strömungsrettern gerettet werden. Der Einsatz werde durch einen Gasaustritt, der sich nicht abstellen lasse, stark gefährdet.

Einem Sprecher des Rhein-Erft-Kreises zufolge wurden 55 Menschen aus Häusern gerettet. 15 Personen seien in dem gefährdeten Bereich noch in ihren Häusern eingeschlossen. Die Bundeswehr rücke mit Transportpanzern an, um bei der Bergung der Eingeschlossenen zu helfen. Der Sprecher appellierte dringend an bereits evakuierte Bewohner, nicht in ihre Häuser zurückzukehren: "Die Rückkehr ist lebensgefährlich."

Teile von A1-Standstreifen brechen ab

In der Nähe von Erftstadt-Blessem stürzten Teile der Autobahn 1 in den Fluss Erft. Dies berichtete ein dpa-Reporter als Augenzeuge. Nach seinen Angaben brachen schätzungsweise mehr als 40 Meter des Standstreifens in mehreren Stücken mit einem Knacken ab und fielen in den Fluss. Auf den Abschnitten hätten sich keine Fahrzeuge befunden. Auch ein Stück Lärmschutzwand sei eingestürzt.

Wegen überschwemmter Fahrbahnen sind mehrere Abschnitte auf der Autobahn 1 und der Autobahn 61 gesperrt. Unter anderem sei das Kreuz Leverkusen voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH Rheinland mit. Auf der A61 gebe es eine Vollsperrung zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim.

"Da könnte man eigentlich nur noch weinen"

"Das Leid nimmt immer weiter zu", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Besuch der Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Trier. Überall gehe jetzt das Wasser zurück, daher würden nun Menschen gefunden, die bei der Katastrophe ertrunken seien. "Und da könnte man eigentlich nur noch weinen. Das ist ein Horror. Das ist alles ganz, ganz schlimm, wenn Existenzen berührt sind. Wenn Häuser kaputt sind, wenn Straßen aussehen, wie wir das gesehen haben - aber dass Menschen sterben bei dieser Katastrophe, das ist wirklich ganz furchtbar", sagte Dreyer.

"Unser Land hat so etwas noch nie gesehen", hatte Dreyer zuvor im ZDF gesagt. Die Infrastruktur sei völlig zerstört, der Wiederaufbau werde ein langer und teurer Weg. "Es ist uns zugesichert worden, dass wir im Sinn einer nationalen Katastrophe Unterstützung erhalten. Das brauchen wir auch dringend", sagte sie mit Blick auf Hilfszusagen des Bundes.

Mehrere Kreise in der Eifel riefen Katastrophenalarm aus. Besonders schlimm ist die Lage im Kreis Ahrweiler im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wie das Innenministerium bestätigte, starben zwölf Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig. Die Fluten seien schneller gekommen, als die Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden können. "Das Wasser drang innerhalb einer Minute bis an die Decke des Erdgeschosses", sagte der Geschäftsführer des Landesverbands der Lebenshilfe Rheinland-Pfalz, Matthias Mandos. Die Nachtwache habe es noch geschafft, mehrere Bewohner in den ersten Stock des an der Ahr gelegenen Wohnheims zu bringen. "Als er die nächsten holen wollte, kam er schon zu spät."

Teils kein Handy-Empfang

Wie viele Menschen vermisst werden, ist unklar. Aus Rheinland-Pfalz gibt es dazu unterschiedliche Zahlen. Innenminister Roger Lewentz sagte, aus Sicht der Polizei würden in dem Bundesland knapp unter 100 Menschen vermisst. "Das Handynetz ist zum großen Teil noch nicht funktionsfähig", sagte der Koblenzer Polizeisprecher, Ulrich Sopart. Es sei auch davon auszugehen, dass eine Reihe von Menschen mehrfach vermisst gemeldet wurden. Noch immer würden Menschen gerettet, so Sopart. Schwerpunkte der Einsätze seien die Orte Schuld, Insul und Ahrbrück.

Die Kreisverwaltung im Landkreis Ahrweiler hatte am späten Donnerstagabend mitgeteilt, derzeit würde von rund 1300 Vermissten ausgegangen. Dies hängt aber wohl auch mit den unterbrochenen Strom- und Telekommunikationsverbindungen zusammen. Eine Sprecherin verwies darauf, dass viele Menschen wegen des lahmgelegten Mobilfunknetzes nicht erreichbar seien. "Wir hoffen, dass sich das klärt", sagte sie zu der hohen Zahl. Innenminister Lewentz konnte die Zahl von 1300 Vermissten nicht bestätigen.

Bürger sollen Trinkwasser abkochen

In Stolberg bei Aachen ist die Trinkwasserversorgung weiterhin kritisch. Sie sei eingeschränkt, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Bürgerinnen und Bürger sollten Trinkwasser vor dem Gebrauch abkochen. Zur Sicherstellung der Versorgung seien in allen Ortsteilen Trinkwasserbehälter aufgestellt worden, wo sich die Betroffenen bedienen könnten. Hier sei ein Abkochen nicht notwendig, die Bürgerinnen und Bürger müssten aber eigene Gefäße mitbringen. Im Übrigen kümmere sich die Stadt um die Koordination von Geld- und Sachspenden.

Auch der Kreis Euskirchen rief dazu auf, das Trinkwasser abzukochen und nicht direkt aus dem Hahn zu trinken. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch Rohrbrüche und Starkregen Keime ins Trinkwassernetz gelangt sind.

Rund 165.000 Menschen im Westen Deutschland sind nach Angaben des Energieversorgers Eon infolge der Unwetterkatastrophe ohne Strom. Besonders betroffen seien die Eifel, der linksrheinische Rhein-Sieg-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und Teile des Bergischen Landes, teilte das Unternehmen mit.

Wohngebiet im Allgäu überflutet

In Wangen im Allgäu im Südosten Baden-Württembergs ist aufgrund des Starkregens ein Wohngebiet überflutet worden. Zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs wurden am Donnerstagabend von Treibgut blockiert, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei das Wasser über die Ufer getreten und habe das angrenzende Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt. Am heutigen Morgen entspannte sich die Lage. Das Wasser im Wohngebiet stand zum Teil kniehoch. Zahlreiche Keller und Garagen liefen voll. In einem Blockheizkraftwerk stieg das Wasser sogar bis zu 1,60 Meter hoch. Verletzt wurde nach dem bisherigen Stand niemand.

In Inzlingen im Kreis Lörrach wurde ein Jugendlicher auf einer überschwemmten Straße in einen offenen Gully gesogen. Der Vater des Jungen und ein benachbarter Feuerwehrmann hätten den 17-Jährigen in der lebensgefährlichen Lage festhalten können, erklärte die Feuerwehr. Weitere Einsatzkräfte hätten geholfen, den Teenager zu retten. Er habe einen Schock erlitten, sei aber nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus wieder von dort entlassen worden.

Auch der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist weiterhin massiv beeinträchtigt. Zahlreiche Strecken seien komplett gesperrt oder nur eingeschränkt befahrbar, teilte die Deutsche Bahn mit. "Die Wassermassen haben Gleise, Weichen Signaltechnik, Bahnhöfe und Stellwerke in vielen Landesteilen von NRW und Rheinland-Pfalz stark beschädigt." Im Nahverkehr verkehren zahlreiche S-Bahn- und Regionallinien weiterhin nicht oder nur eingeschränkt. Im Fernverkehr ist unter anderem der Abschnitt Köln-Wuppertal-Hagen-Dortmund derzeit nicht befahrbar. Für Informationen zur aktuellen Lage im Zugverkehr hat die Bahn eine kostenlose Sonder-Hotline eingerichtet: 08000 99 66 33.

Warnung vor hohen Wasserständen an der Rur



Der für den Betrieb der Rurtalsperre zuständige Wasserverband Eifel-Rur (WVER) hat seine Gefahreneinschätzung für die an der Rur gelegenen Kommunen verschärft. Es sei an der Rur mit "sehr hohen Wasserständen" zu rechnen, wodurch "große Schäden" in den an der Rur liegenden Kommunen durch Hochwasser entstehen könnten, teilte der WVER in Düren mit.

Wasser läuft im Überlauf der Rurtalsperre ab. (Foto: dpa)

Demnach erhöhten sich die Zuläufe zu den Talsperren in der vergangenen Nacht "sehr stark". Das betreffe neben der Rurtalsperre auch insbesondere die Urfttalsperre. Daher müsse in erhöhtem Maß Wasser über das Staubecken Heimbach in den Unterlauf der Rur abgelassen werden, was in der Folge zu den sehr hohen Wasserständen führen werde. Noch am Donnerstagabend hatte der Verband von einer "geringen Dynamik" gesprochen, mit der die Rurtalsperre überlaufe und dies auch mit reduzierten Zuflüssen zu den Talsperren begründet.

Die Situation an der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen bleibt weiter angespannt. "Die Lage ist stabil, aber nicht unkritisch", teilte der Kreis mit. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Die Talsperre war von einem Sachverständigen am Vortag als "sehr instabil" eingestuft worden.

Von der Katastrophe heimgesucht wurden auch Teile Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande. In Belgien kamen mindestens 14 Menschen ums Leben. In der niederländischen Provinz Limburg riefen die Behörde Tausende Menschen auf, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Sie waren durch den steigenden Pegel des Flusses Maas bedroht.

Bereits jetzt handelt es sich um eine der größten Unwetterkatastrophen der Nachkriegszeit in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sich erschüttert über die Ausmaße der Flut-Katastrophe. "Es ist eine Tragödie, dass so viele Menschen ihr Leben verloren haben", sagt er bei einer Ansprache im Schloss Bellevue. "Ich bin in Gedanken bei ihnen, ihr Schicksal trifft mich ins Herz." Er habe mit Kreisvorsitzenden und Bürgermeistern telefoniert und werde sich zu gegebener Zeit vor Ort ein Bild von der Lage machen. Steinmeier dankte allen professionellen Helfern und den Menschen, die den Opfern Unterkunft und Hilfe gewähren. Die Betroffenen würden noch länger Unterstützung benötigen. "Enttäuschen wir ihre Hoffnung nicht".

182,4 Liter Regen pro Quadratmeter

Der Deutsche Wetterdienst hat am heutigen Freitag eine erste Bilanz des Extremregens der vergangenen Tage gezogen. Danach fielen innerhalb von 72 Stunden in Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis 182,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die zweitgrößte Menge wurde in Hagen verzeichnet. Dort fielen zwischen 5.50 Uhr am 12. Juli und dem 15. Juli insgesamt 175,7 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Knapp dahinter lag Altena im Märkischen Kreis mit 174,9 Litern pro Quadratmeter. Insgesamt lagen sechs der 15 am meisten betroffenen Gemeinden im Märkischen Kreis. Im Kreis Mettmann fielen Spitzenmengen von 152,8 Litern pro Quadratmeter.

Auch mehrere der Städte in Nordrhein-Westfalen verzeichneten hohe Regenmengen: In Köln fielen innerhalb von 72 Stunden 149,8 Liter pro Quadratmeter, in Aachen 144,3 und in Düsseldorf 143,3. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz fielen nach DWD-Angaben 141,4 Liter pro Quadratmeter, im Landkreis Ahrweiler waren es 133,5.