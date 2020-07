Am Abend geht bei der Feuerwehr für das niedersächsische Neuenkirchen ein Alarm ein. Vor dem Haus treffen die Beamten auf eine schwer verletzte Frau. In dem Gebäude stoßen die Einsatzkräfte auf zwei Leichen. Vieles deutet darauf hin, dass kein Unglück, sondern ein Verbrechen geschehen ist.

Bei einem Wohnhausbrand in Neuenkirchen in Niedersachsen sind zwei anscheinend bei einem Verbrechen getötete Menschen entdeckt worden. Einsatzkräfte hätten die Leichen einer Frau und eines Manns in dem Gebäude entdeckt, erklärte die Polizei in Soltau. Vor dem Haus stießen sie darüber hinaus auf eine schwer verletzte Frau. Was sich genau ereignete, war demnach noch unklar. Die Ermittlungen dazu liefen.

Nach derzeitigen Informationsstand sei von einem "Gewaltgeschehen" auszugehen, teilten die Beamten weiter mit. Am Vorabend gegen 20.30 Uhr sei der Polizei ein Wohnhausbrand gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, seien sie vor dem Haus auf die verletzte Frau gestoßen. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt worden. In dem Haus fanden sie anschließend die beiden Leichen auf.