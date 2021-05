San Diego liegt direkt an der mexikanischen Grenze. Schmuggler nutzen die Nähe, um Menschen über das Wasser in die amerikanische Metropole zu schleusen. Ein mutmaßlich weiterer Versuch endet nun mit einem tödlichen Unglück.

Bei einem Bootsunglück in Südkalifornien sind zwei Menschen gestorben. Vor der Küste sei ein Schiff mit 25 Menschen an Bord gekentert, teilte die Feuerwehr von San Diego auf Twitter mit. Die Einsatzkräfte hätten 23 Personen aus dem Wasser gerettet und ins Krankenhaus gebracht. "Traurigerweise haben zwei Menschen nicht überlebt", heißt es weiter.

Dem lokalen Sender CBS8 zufolge habe sich das Unglück am Vormittag um 10.15 Uhr vor der bei Ausflüglern beliebten Halbinsel Point Loma ereignet. Bei der Rettungsaktion im Pazifik wurden Hubschrauber der Küstenwache und auch Flugzeuge eingesetzt.

Nach Angaben der Lokalzeitung "San Diego Union-Tribune" mussten die Einsatzkräfte insgesamt fünf Menschen wiederbeleben. Die Einsatzkräfte hätten bei ihrer Ankunft eines großes Feld voller Trümmerteile im Wasser vorgefunden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Blatt. "Es gibt dort sehr viele Felsen unter Wasser, der Wellengang war sehr stark."

Bei dem Schiff soll es sich der Zeitung zufolge um ein kleines, selbstgebautes Motorboot gehandelt haben, das in Lateinamerika üblicherweise zum Angeln und Fischen eingesetzt wird. Demnach werden solche Boote aber auch oft von Menschenschmugglern genutzt, um Flüchtlinge aus Mexiko in die USA zu bringen. Diese Art der illegalen Einreise habe in den vergangenen Jahren zugenommen, schreibt die Zeitung. Mutmaßliche Ursache sei die Entscheidung von Ex-Präsident Donald Trump gewesen, die Grenzen an Land schärfer zu kontrollieren.

Den Angaben zufolge spürt der amerikanische Grenzschutz regelmäßig überfüllte Boote vor der Küste von San Diego auf. Erst am Donnerstag habe er eines mit 21 Menschen an Bord abgefangen.