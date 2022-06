Zwei Polizisten in Saarbrücken angeschossen als

67-Jähriger verbarrikadiert sich Zwei Polizisten in Saarbrücken angeschossen als

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Saarbrücken schießt ein 67-jähriger Mann auf zwei Polizisten. Die Hintergründe sind noch unklar - die Anwohner werden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Bei einem Einsatz im Zusammenhang mit einer Wohnungsdurchsuchung sind in Saarbrücken zwei Polizisten verletzt worden. Ein 67-Jähriger schoss auf einen Beamten, wie die saarländische Landespolizei mitteilte. Eine weitere Polizistin wurde durch umherfliegende Glassplitter verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Saarbrücker Stadtteil Klarenthal.

Über die Schwere der Verletzung bei dem Polizisten war zunächst nichts bekannt. Er werde ärztlich behandelt, hieß es. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Wohnung des 67-Jährigen sollte aufgrund eines Beschlusses des saarländischen Verwaltungsgerichts durchsucht werden. Nach dem Schuss auf die Beamten verbarrikadierte sich der 67-Jährige. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab und rief die Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und sich von Fenstern fernzuhalten. "Die Polizei bittet alle Anwohner in ihren Häusern zu bleiben und sich von den Fenster entfernt zu halten, da der Täter mit einer Waffe aus einem Wohnungsfenster schießt", hieß es in der Mitteilung.