Panorama

Mehrere schwer verletzte Kinder: Zwei Schulbusse kollidieren in Bayern

In Ammerndorf in Bayern stoßen zwei Schulbusse frontal zusammen. Nachdem die ersten Helfer eingetroffen sind, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild: Mehrere Kinder sind schwer verletzt. Die Lage ist noch völlig unübersichtlich.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Schulbussen nahe Ammerndorf in Bayern sind etwa 40 Kinder und Erwachsene verletzt worden. Fünf von ihnen wurden schwer verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Nach der Kollision soll laut Antenne.de noch ein Auto in den Unfall gefahren sein. Weitere Details über den Unfallhergang sind aber noch nicht bekannt.

Vier Personen mussten mit schwerem Gerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Laut lokaler Medien werden derzeit etliche Personen von Einsatzkräften behandelt. Mindestens drei Rettungshubschrauber wurden angefordert. Neben mehrerer Notärzte sind auch mehrere Feuerwehren vor Ort.

Die Lage am Unfallort ist noch unübersichtlich. Die Polizei hat für Eltern und Angehörige eine Sammelstelle an der Cadolzburger Straße 3 in Ammerndorf eingerichtet, wie die zuständige Polizei bei Twitter bekannt gab. Die Staatsstraße 2245 sollte bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. Ammerndorf liegt rund 20 Kilometer von Nürnberg entfernt.

Quelle: n-tv.de