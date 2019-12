Vorfall in Texas Zwei Tote durch Schüsse in US-Kirche

Im US-Bundesstaat Texas fallen während eines Gottesdienstes in einer Kirche in der Nähe von Fort Worth mehrere Schüsse. Laut US-Medien kommen zwei Menschen ums Leben. Eine dritte Person soll sich in kritischen Zustand befinden.

Ein Schütze hat US-Medienberichten zufolge in einer Kirche im südlichen US-Bundesstaat Texas während eines Gottesdienstes das Feuer eröffnet. Dabei wurden mindestens zwei Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt, wie die örtliche Zeitung "Dallas Morning News" unter Berufung auf Rettungskräfte berichtete.

Ob der Angreifer unter den Opfern war, blieb zunächst unklar. Der Vorfall hatte sich demnach am Sonntagmorgen (Ortszeit) im Ort White Settlement in der Nähe der Stadt Fort Worth ereignet. Nach Angaben der "Morning News" sollen einige Gemeindemitglieder auf den Schützen zugestürmt sein, während andere sich unter den Kirchbänken duckten, um sich vor den Schüssen zu verstecken.

Laut einem US-Sender soll die Schießerei auch auf dem Livestream der West Freeway Church of Christ zu sehen gewesen sein. Das Video ist nach dem Vorfall aus dem Netz genommen worden.

In den USA, wo Waffen meist sehr leicht zu kaufen sind, kommt es immer wieder zu Fällen, in denen Schützen in Schulen, Einkaufszentren oder an anderen öffentlichen Orten auf Passanten feuern. Tausende Menschen sterben jedes Jahr infolge von Schusswaffengebrauch. Die Waffengesetze im Bundesstaat Texas gelten als besonders lax.