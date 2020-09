Auf der Autobahn 11 nordöstlich von Berlin kommt es zu einem tragischen Unfall: Ein Auto durchbricht in den Abendstunden die Mittelleitplanke und gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort rammt er einen entgegenkommenden BMW und hebt ab. Beide Insassen überleben den Crash nicht.

Bei einem dramatischen Unfall auf der Autobahn 11 bei Joachimsthal im Landkreis Barnim in Brandenburg hat es zwei Tote gegeben. Laut Berichten regionaler Medien durchbrach ein Renault am Samstagabend um 21 Uhr aus bisher unbekannten Gründen innerhalb eines Baustellenbereichs die Mittelleitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug mit einem BMW zusammen. Durch die Kollision hob der Renault ab und kam mehreren Überschlägen rund 50 Meter weiter aufgekommen sei, berichtet die "B.Z.".

Die beiden Insassen des Renaults, ein Mann und eine Frau, starben bei dem Unfall. Bei den beiden soll es sich um einen 37-Jährigen und seine 39-jährige Frau aus der Ukraine handeln, berichtet die "Bild"-Zeitung. Sie sollten auf dem Weg zu ihrem Wohnort in Polen gewesen sein. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Laut der Tageszeitung "B.Z." gilt in dem Baustellenbereich Tempo 80.

In dem BMW saßen zwei Frauen: Eine 54-Jährige mit ihrer 24 Jahre alten Tochter. Beide wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Aufräumarbeiten musste die A11 zwischen den Ausfahrten Joachimsthal und Pfingstberg in beiden Richtungen voll gesperrt werden.