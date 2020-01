Zwei deutsche Skifahrer sind in Tirol ums Leben gekommen. In beiden Fällen waren Ersthelfer vor Ort, die Verletzungen der Männer waren aber so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

In Tirol sind zwei Deutsche bei Skiunfällen ums Leben gekommen. Ein 79-Jähriger verunglückte in Lermoos, in Tux erlitt ein 58-Jähriger bei einem Sturz tödliche Verletzungen, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montagabend berichtete.

Der 79-jährige Mann fuhr laut Polizei im Skigebiet Grubigstein über den markierten Pistenrand hinaus, stürzte und blieb regungslos liegen. Zwei vorbeikommende unbeteiligte Skifahrer hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Eine Notärztin habe jedoch nur noch den Tod feststellen können. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde eine Obduktion abgeordnet.

In Tux sei der Mann wenige Meter neben der Route gegen einen eingeschneiten Stein gefahren und gestürzt. Auch hier hätten zwei Skifahrer dem leblosen Verletzten Erste Hilfe geleistet. Der Skifahrer sei aber noch an der Unfallstelle gestorben.