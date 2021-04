ntv.de ist "Publishing Platform of the Year"

Für Corona-Berichterstattung ntv.de ist "Publishing Platform of the Year"

Als "European Digital Publishing Platform of the Year" wird eine digitale Plattform ausgezeichnet, die ein außergewöhnlich gutes und kreatives Angebot anbietet. In diesem Jahr fällt diese Ehre ntv.de zu. Der "European Publishing Congress" würdigt damit den Erfolg während der Corona-Krise.

Der "European Publishing Congress" hat ntv.de zur "European Digital Publishing Platform of the Year" gekürt. Die internationale Jury lobt besonders den Umgang mit der Corona-Pandemie. "ntv.de hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden deutschen Online-Nachrichtenmarken entwickelt. Mit Engagement, Schnelligkeit, Ausgewogenheit und Faktentiefe ist es der Redaktion gelungen, die Corona-Krise in eine Chance für digitalen Qualitätsjournalismus zu transformieren", sagt der Jury-Vorsitzende Sebastian Vesper über die Entscheidung. ntv.de sei daher "heute eine der meistbesuchten digitalen Publishing-Plattformen - und das mit tragfähigem Geschäftsmodell."

Der European Digital Publishing Award ist eine Auszeichnung für Medienunternehmen, die content-getriebene Produkte produzieren und vermarkten, sowie deren Zulieferer, Servicepartner und Dienstleister. In der Kategorie "European Digital Publishing Platform of the Year" wird eine digitale Plattform oder Marke ausgezeichnet, die handwerklich außergewöhnlich gut und kreativ umgesetzt ist.

"Tolle Anerkennung"

ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje freut sich über die Ehrung. "Gerade in Krisenzeiten suchen die Menschen nach umfassenden und verlässlichen Informationen - und diese wollen wir täglich liefern. Dass ntv.de nun als 'European Digital Publishing Platform of the Year' ausgezeichnet wird, ist eine tolle Anerkennung für das Team von ntv.de. Für uns alle ist die Auszeichnung ein Ansporn, unseren Nutzer:innen auch künftig mit hoher journalistischer Qualität und großer Innovationsfreude das beste Angebot im Nachrichtenbereich zu bieten. Mein Dank und Glückwunsch gehen an das gesamte Team."

Laut dem "European Publishing Congress" steht die Auszeichnung stellvertretend für den Erfolg der vergangenen zwölf Monate. So wurde der Coronavirus-Liveticker seit Bestehen 1,02 Milliarden Mal aufgerufen. Allein im März 2020, als der erste Lockdown verhängt wurde, haben 27,27 Millionen Unique User ntv.de als Informationsquelle genutzt. Ein Jahr später, im März 2021, erreichte ntv.de mit insgesamt 318 Millionen Visits erneut eine Spitzenposition.

Der "European Publishing Congress" findet aufgrund der Corona-Pandemie rein digital statt. Bei dem Kongress kommen führende Persönlichkeiten aus Europas Medien, Verlagen und Redaktionen zusammen, um über die Zukunft der Medienbranche zu diskutieren. Am letzten Kongresstag werden in insgesamt 52 Kategorien die "European Publishing Awards" für Europas beste Zeitungen, Magazine, digitalen Projekte und Corporate Media verliehen.