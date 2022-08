Führende Unionspolitiker verlangen, die Vergabe von Schengen-Visa an Staatsangehörige der Russischen Föderation untersagen. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz. Die Rechtsexpertin sagte dem Blatt: "Die Bundesregierung sollte sich nicht wieder gegen unsere europäischen Partner stellen: Urlaubs-Visa für Russen müssen gestoppt werden. Urlaubsziele dürfen in Putins Russland nicht länger Paris und Porto, sondern Pjöngjang und Peking heißen. Es geht darum, auch der russischen Bevölkerung klare Zeichen zu setzen."

+++ 23:38 Schwesig: Frage der Öffnung von Nord Stream 2 stellt sich nicht +++

Aus Sicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig steht eine Öffnung der Ostseepipeline Nord Stream 2 nicht zur Debatte. "Diese Frage stellt sich nicht, die hat die Bundesregierung klar beantwortet", sagt die SPD-Politikerin im ZDF zu dem Vorschlag des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki. Dieser hatte gefordert, Nord Stream 2 zu öffnen, "um unsere Gasspeicher für den Winter zu füllen". Der Vorstoß war auch in seiner eigenen Partei auf Ablehnung gestoßen.

+++ 23:07 Selenskyj verleiht Orden an Fußball-Legende und Zugschaffner +++

Rund ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn zeichnet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste aus. Den Orden "Nationale Legende der Ukraine" erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

+++ 22:13 "Objekte" beschäftigen russische Flugabwehr auf der Krim +++

Über der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist laut Behördenangaben erneut ein ukrainischer Angriffsversuch abgewehrt worden. Die russische Flugabwehr habe "Objekte" getroffen, die im Anflug auf den Militärflugplatz Belbek bei Sewastopol gewesen seien, schreibt der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew, auf Telegram. Bereits am gestrigen Samstag gab es in Sewastopol eine Explosion, nachdem russischen Angaben zufolge eine Drohne am Generalstab der Schwarzmeerflotte von der Luftabwehr abgeschossen worden war. Auf der völkerrechtlich zur Ukraine gehörenden Krim kam es zuletzt immer wieder zu teils schweren Explosionen, darunter in einem Munitionslager.

