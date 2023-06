Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ist der als wichtige Exportroute für Agrarprodukte genutzte Fluss Dnipro streckenweise unpassierbar. "Er ist die Hauptverkehrsader der Flussschifffahrt in der Ukraine. Und die Kachowka-Schleuse war die letzte Dnipro-Schleuse, die alle Schiffe auf das offene Meer hinausließ", erklärt die staatliche Schifffahrtsverwaltung der Ukraine. Nun sei das Tor für ukrainische Exporte blockiert. Rund 50 Schiffe sind im Kachowka-Stausee gestrandet, wo der Wasserspiegel sinkt. Es würden Anstrengungen unternommen, sie flussaufwärts der Stadt Saporischschja zu verlegen, wie die Schifffahrtsverwaltung mitteilt. Oberhalb von Saporischschja werde der Fluss schiffbar bleiben. Stromabwärts noch lange nicht, heißt es weiter.

+++ 22:51 Biden und Sunak bekräftigen langfristige Unterstützung für Ukraine +++

Die USA und Großbritannien bekräftigen ihre langfristige Unterstützung für die Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin glaube, die Allianz würde müde werden und aufgeben, sagt der britische Premierminister Rishi Sunak bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Aber das ist nicht der Fall (...) Wir gehen nirgendwo hin." Man werde solange für die Ukraine da sein, wie es nötig sei. US-Präsident Joe Biden sagt, man setze auch auf langfristige Unterstützung zur "Abschreckung künftiger Aggressionen". Man gebe der von Russland angegriffenen Ukraine, was sie jetzt auf dem Schlachtfeld benötige, und helfe, das Militär langfristig zu stärken. Er gehe davon aus, dass diese Unterstützung auch tatsächlich geleistet werde, selbst wenn es im US-Kongress einige Stimmen gebe, "die darüber diskutieren, ob wir die Ukraine weiterhin unterstützen sollten und wie lange wir sie unterstützen sollten".

+++ 22:07 Stoltenberg ruft NATO zu "schneller" Hilfe für Flutgebiet in der Ukraine auf +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ruft die Bündnispartner auf, den Opfern der Überflutungen in der Ukraine "schnell" Unterstützung zukommen zu lassen. Stoltenberg erklärte während einer NATO-Dringlichkeitssitzung wegen der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine, die Folgen seien für Tausende Menschen und für die Umwelt dramatisch, und habe die NATO-Staaten aufgefordert, unverzüglich Hilfe zu leisten, heißt es in einer Erklärung der Militärallianz. Die NATO-Staaten hätten bereits ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht, heißt es weiter. "Viele von ihnen haben bereits wichtige Hilfsgüter bereitgestellt, darunter Wasserfilter, Pumpen, Generatoren und Ausrüstung für Notunterkünfte."

+++ 21:32 Memorial-Chef wegen "Armee-Diskreditierung" vor Gericht +++

In Moskau hat der Prozess gegen den bekannten Bürgerrechtler Oleg Orlow wegen angeblich mehrfacher Diskreditierung der russischen Armee begonnen. Orlow sei am ersten Verhandlungstag erlaubt worden, den Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow in das Team seiner Verteidiger aufzunehmen, teilt das von Orlow geleitete Menschenrechtszentrum von Memorial mit. Die nächste Verhandlung wurde auf den 3. Juli verlegt. Das Strafverfahren gegen Orlow wurde im März nach einem Facebook-Eintrag des Bürgerrechtlers eingeleitet, in dem er auf eine Übersetzung seines Artikels für ein französisches Medium verwies. In dem Artikel hatte er Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Orlow wurde bereits zweimal zu einer Geldstrafe wegen "Diskreditierung der Armee" verurteilt. Bei einer neuen Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Haft. Die Bürgerrechtsorganisation Memorial, die im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, ist in Russland inzwischen verboten.

+++ 20:58 Scholz hofft auf NATO-Beitritt Schwedens bis Juli +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hofft, dass zum NATO-Gipfel in Vilnius im Juli auch Schweden dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten kann. Von dem Gipfel solle ein Signal der Geschlossenheit ausgehen, sagt er bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Hintergrund ist der anhaltende Widerstand der Türkei gegen einen schwedischen Beitritt.

+++ 20:19 Oberrabbiner der Ukraine überlebt Beschuss von Cherson "wie durch ein Wunder" +++

Der Oberrabbiner der Ukraine, Moshe Reuven Azman, ist in Cherson unter Beschuss geraten. Ein Video des Vorfalls veröffentlicht der Geistliche auf Facebook. Darauf ist zu sehen, wie Azman vor laufender Kamera über die Evakuierung der Bewohner der teils überfluteten Stadt spricht. Dann ist eine Explosion zu hören, der Rabbi und seine Begleiter legen sich zunächst auf den Boden und laufen danach weg, während die Kamera weiter läuft. "Wie durch ein Wunder überlebt", schreibt Azman unter das Video.

Die Ereignisse vom Vortag finden Sie hier.