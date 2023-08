Angesichts des zähen Verlaufs der Gegenoffensive haben die ukrainischen Truppen, die von den USA und anderen Verbündeten nach NATO-Standards ausgebildet wurden, offenbar ihre Taktik geändert. Laut einem Bericht der "New York Times" sehen die Kommandeure jetzt lieber davon ab, die Soldaten in die schwer beschossenen Minenfelder zu schicken. Stattdessen versuche man, die russischen Streitkräfte mit Artillerie und Langstreckenraketen zu zermürben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf US-Beamte und unabhängige Analysen. Im Süden der Ukraine sei derzeit ein Aufmarsch von westlich ausgebildeten Truppen zu beobachten, die kleinere Angriffe starteten, um die russische Linien zu durchbrechen.

+++ 22:24 Premier Schmyhal: Ukraine gibt 2023 knapp 50 Milliarden Dollar für Streitkräfte aus +++

Die Ukraine wird im Jahr 2023 rund 48 Milliarden US-Dollar für die Streitkräfte ausgeben. Das sagte der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung "Kyiv Independent". Zum Vergleich: Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte Kiew im vergangenen Jahr dem Bericht zufolge rund 32 Milliarden US-Dollar für Sicherheit und Verteidigung bereit.

+++ 21:44 Minen im Weg: IAEA musste Mission zum AKW Saporischschja unterbrechen +++

Eine Gruppe der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) musste Berichten zufolge ihre Mission zum ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja unterbrechen. Der Grund seien zwei Antipersonenminen gewesen, umgangssprachlich auch Tretminen genannt, die auf dem Weg dorthin entdeckt worden waren. Die russischen Minen seien auf der Straße gefunden worden, wie Oleksandr Tarnavskyi, Kommandeur der ukrainischen Einsatzgruppe laut einem Bericht von "Sky News" auf Telegram schrieb. Nachdem die Minen dem Bericht zufolge neutralisiert wurden, konnte die Mission fortgesetzt werden. Das Atomkraftwerk steht seit März 2022 unter russischer Besatzung. Die IAEA hat die Anlage bereits mehrfach besucht, um die Vorgänge zu überwachen.

+++ 21:26 Selenskyj: Ukrainisches Militär in der Offensive dominant +++

Das ukrainische Militär hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Front im Osten und Süden des Landes mit Schwierigkeiten zu kämpfen, ist aber in der Offensive dominant. "Es gibt schwere Kämpfe. Die Besatzer versuchen mit aller Kraft, unsere Jungs aufzuhalten. Es gibt sehr heftige Angriffe", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Er verwies dabei auf mehrere Zentren im Osten, in denen die Kämpfe toben. "Im Süden ist alles schwierig. Aber was auch immer der Feind unternimmt, es ist die ukrainische Stärke, die dominiert."

+++ 20:54 Russland stuft Norwegen als "unfreundlichen Staat" ein +++

Die russische Regierung erklärt Norwegen zu einem "unfreundlichen Staat". Der Erlass sieht unter anderem Einschränkungen bei der Beschäftigung russischer Staatsbürger als Botschafts- oder Konsulatsmitarbeiter vor, wie es auf der Webseite der Regierung heißt. Norwegen soll demnach die Höchstzahl an 27 beschäftigten Ortskräften landesweit nicht überschreiten. Die russische Regierung hatte 2021 nach einem Erlass des Präsidenten Wladimir Putin mit der Erstellung einer Liste "unfreundlicher Staaten" begonnen. Inzwischen stehen rund 50 Staaten auf der Liste, unter ihnen auch Deutschland, Frankreich, die USA, die Ukraine und die EU als Staatenverbund. Dadurch ist die Arbeit der diplomatischen Vertretungen der jeweiligen Länder deutlich eingeschränkt. Norwegen grenzt im Norden auf knapp 200 Kilometern Länge an Russland.

+++ 20:33 Indien nimmt an Friedensgesprächen in Saudi-Arabien teil +++

Indien wird an diesem Wochenende an Friedensgesprächen in Saudi-Arabien teilnehmen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wie "Sky News" berichtet, bestätigte Arindam Bagchi, der Sprecher des indischen Außenministeriums, dass das Land beim Gipfel vertreten sein werde. Er sagte demnach jedoch nicht, welche Beamten teilnehmen würden. Saudi-Arabien hat Indien zu dem zweitägigen Treffen in Jeddah eingeladen. Die "Teilnahme des Landes stehe im Einklang mit unserer langjährigen Position, dass Dialog und Diplomatie der Weg nach vorne seien", so Bagchi. Indien pflegt mit Russland enge wirtschaftliche Beziehungen und reagiert meist eher zurückhaltend, aber seit der Invasion mehren sich in Neu-Delhi Zweifel.

