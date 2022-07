Der Ukraine-Krieg führt bei vielen Schweizern zu einem Umdenken in der Sicherheitspolitik: Die Unterstützung für eine Annäherung an die NATO steigt auf den Rekordwert von 52 Prozent, wie eine am Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich ergibt. Einen Betritt zu der Militärallianz befürworten aber weiterhin nur 27 Prozent der Befragten. Der Anteil der Schweizer, welche die traditionelle Neutralität ihres Landes unterstützen, sinkt im Vergleich zum Januar um acht Punkte auf 89 Prozent. Dies ist der höchste Rückgang seit 20 Jahren.

+++ 23:09 Selenskyj will Russland als "Terrorstaat" einstufen lassen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert nach dem Raketenangriff im Zentrum der Großstadt Winnyzja, dass Russland offiziell als "Terrorstaat" eingestuft wird. "Kein anderer Staat in der Welt stellt eine solche terroristische Gefahr dar wie Russland", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dass der Anschlag zu dem Zeitpunkt erfolgte, als in Den Haag bei einer Konferenz über die Ahndung russischer Kriegsverbrechen gesprochen wurde, zeige Russlands Missachtung des internationalen Rechts. "Und wenn jemand einen Angriff auf ein medizinisches Zentrum in Dallas oder Dresden ausführen würde. (...) Ist das etwa kein Terrorismus?", fragt Selenskyj. Der Präsident plädiert erneut für ein Kriegsverbrechertribunal gegen Russland.

+++ 22:27 Kiew plädiert für bessere Erfassung gelieferter Waffen +++

Ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj spricht sich für eine verbesserte Erfassung der Waffenlieferungen aus dem Westen aus. Der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, appelliert an das ukrainische Parlament, ein Komitee einzusetzen, das die Wege der Waffen kontrolliert. Die EU-Kommission hatte sich besorgt gezeigt, dass ein Teil der Waffen aus der Ukraine herausgeschmuggelt werden und in den Händen krimineller Banden in Europa landen könnte. Jermak schreibt dazu bei Telegram, alle vom Westen gelieferten Waffen würden "registriert und an die Kriegsfront geschickt". Zugleich betont er jedoch, dass das ukrainische Parlament an der Kontrolle der Waffenlieferungen beteiligt sein solle.

+++ 21:54 Baerbock schließt Lockerung der Russland-Sanktionen aus +++

Außenministerin Annalena Baerbock schließt eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine aus. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, "sondern wir wären doppelt erpressbar", sagt die Grünen-Politikerin in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen. Würde man akzeptieren, dass jemand "auf brutalste Art und Weise" internationales Recht breche, dann wäre das "eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten". Daher werde Deutschland die Ukraine unterstützen, "so lange sie uns braucht", betont Baerbock. "Und daher werden wir auch diese Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass bei uns die Gesellschaft nicht gespalten wird."



