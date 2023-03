Der militärische Führungsstab in der Ukraine ist nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj einstimmig dafür, den Osten der Ukraine und die belagerte Stadt Bachmut zu verteidigen. "Der Schwerpunkt lag auf Bachmut", sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Video-Botschaft. Der gesamte Stab habe sich auf dafür ausgesprochen, den Russen die größtmöglichen Verluste zuzufügen.

+++ 21:28 Kuleba: 32 Staaten fordern Tribunal für Russlands Kriegsverbrechen +++

Nach Angaben des Verteidigungsministers der Ukraine, Dmytro Kuleba, haben sich zwei weitere Staaten der Koalition angeschlossen, die ein spezielles Tribunal gegen Russland wegen der von ihm verübten Kriegsverbrechen in der Ukraine ins Leben rufen wollen. Damit unterstützen insgesamt 32 Länder das Vorhaben. Die EU und die Ukraine befürworten die Gründung einer solchen Instanz. Russland weist die Vorwürf zurück, wonach es Kriegsverbrechen begeht und absichtlich auf ukrainische Zivilisten schießt.

+++ 20:47 Russische Armee feuert wohl nahe Bachmut Phosphorbomben ab +++

Bei russischen Angriffen auf unbewohntes Gebiet nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut werden nach Beobachtung von AFP-Journalisten Phosphorbomben eingesetzt. Wie die Reporter berichten, wurden am Nachmittag gegen 16.45 Uhr im Abstand von fünf Minuten zwei Geschosse über einer Straße in unbewohntem Gebiet am südlichen Ausgang der rund 15 Kilometer von Bachmut entfernten Ortschaft Tschassiw Jar abgefeuert. Explosionen setzten kleine glühende Phosphorkugeln frei, die langsam senkrecht nach unten fielen und auf beiden Seiten der Straße Vegetation in der Gesamtgröße eines Fußballfelds in Brand setzten. Die Straße verbindet Tschassiw Jar und Bachmut.

+++ 20:29 UN lassen Verhandlungsbereitschaft bei Getreideabkommen durchblicken +++

Angesichts des russischen Angebots von einer nur begrenzten Verlängerung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer deuten die Vereinten Nationen Kompromissbereitschaft an. "Im Zusammenhang mit der Schwarzmeer-Getreideinitiative sieht das Abkommen eine Verlängerung um 120 Tage vor, aber unter den gegenwärtigen Umständen konzentrieren sich der Generalsekretär und sein Team in engem Kontakt mit allen Parteien darauf, alles zu tun, um Kontinuität der Initiative zu gewährleisten", sagt Sprecher Stephane Dujarric in New York.

