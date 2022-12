Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt die Gefahr durch russische Minen auf ukrainischem Territorium. "Das ist die Form des russischen Terrors, mit der wir noch jahrelang zu kämpfen haben", sagt er in seiner täglichen Videobotschaft. Er beschuldigt Russland, die Minen absichtlich als tödliche Gefahr auch für Zivilisten hinterlassen zu haben. Er sei sich deshalb sicher, dass Minen-Terror einer der Anklagepunkte gegen Russland nach dem Krieg sein werde, sagt der 44-Jährige.

+++ 23:17 Bericht: Kremlnahe Milliardäre machen Geschäfte in Lettland +++

Trotz der von der EU verhängten Sanktionen gegen Russlands Elite machen zwei als kremlnah geltende Milliardäre einem Medienbericht zufolge weiter gute Geschäfte in Lettland. "Die Unternehmen in Riga kontrollieren sie sowohl persönlich als auch über Strohmänner", berichtet das unabhängige Internetportal The Insider. Dem Bericht zufolge geht es um die Milliardäre Iskander Machmudow und Andrej Bokarew, die unter anderem die russische Armee ausrüsten. In Lettland besitzen die beiden unter anderem eine Maschinenbaufabrik in Riga. In Russland wiederum sind sie Partner bei großen Kohle- und Industrieben. Nach Angaben von The Insider rüsten sie bis heute russische Kriegsschiffe mit Dieselmotoren aus.

+++ 22:16 Ukraine exportiert 17 Millionen Tonnen Getreide über Solidaritätswege +++

Über infolge des russischen Angriffskriegs ausgebaute Handelswege sind nach Angaben der EU-Kommission bislang mehr als 17 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert worden. Hinzu kämen weitere Produkte wie Treibstoff, Tierfutter, Dünger oder humanitäre Hilfe, die über diese Wege transportiert worden seien, sagte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Die ukrainischen Schwarzmeerhäfen waren im Zuge des Krieges lange blockiert. Die sogenannten Solidaritätskorridore waren im Mai eingerichtet worden, um Alternativen zu Ausfuhren über das Schwarze Meer zu etablieren. Mit mehr Material wie Waggons, Binnenschiffen oder LKW, mehr Personal und weniger Bürokratie sollten bestehende Handelswege ausgeweitet und über neue Wege Abhilfe geschaffen werden.

+++ 21:48 "Unpatriotische Blamage": Trump wettert gegen Gefangenenaustausch +++

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den aufsehenerregenden Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA als "unpatriotische Blamage" bezeichnet. "Warum wurde der ehemalige Marinesoldat Paul Whelan nicht in diese völlig einseitige Transaktion einbezogen?", fragte Trump in einem Post auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk "Truth Social". Whelan wurde 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt. Die US-Regierung versicherte, weiter über Whelans Freilassung zu verhandeln. Die Wahl sei gewesen, Brittney Griner oder niemanden freizubekommen, sagte die Sprecherin des Weißen Haus, Karine Jean-Pierre. "Es gab im Moment keine Möglichkeit, Paul nach Hause zu bringen."

+++ 21:23 Russische Granaten schlagen in Donezker Gebiet ein +++

Russische Truppen haben die Stadt Torezk im Gebiet Donezk mit Artillerie beschossen, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Pawlo Kyrylenko. Russische Granaten zerstörten und beschädigten mindestens 12 Häuser. Bei dem Angriff wurde eine Person getötet und zwei verletzt.

