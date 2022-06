NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg rechnet damit, dass der Krieg in der Ukraine noch Jahre dauern könnte. Deshalb dürfe man nicht nachlassen in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland, sagt er der "Bild am Sonntag". Die Kosten dafür seien hoch, aber wenn man dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht entschieden entgegentrete, "dann bezahlen wir einen viel höheren Preis", so Stoltenberg. Er erwarte, dass die Ukraine mit Hilfe weiterer Waffenlieferungen aus dem Westen die russischen Truppen wieder aus dem Donbass vertreiben könne. Das westliche Verteidigungsbündnis werde nicht selbst in die Kämpfe eingreifen. "Wir helfen dem Land, aber wir werden keine NATO-Soldaten in die Ukraine senden." Man habe als klares Signal an Moskau mit 40 000 Soldaten unter NATO-Kommando die eigene Verteidigung gestärkt.

+++ 23:10 Fabrik in Isjum brennt nach Raketenbeschuss +++

In der Nähe der Stadt Isjum in der Ostukraine treffen russische Raketen eine Fabrik, die Gas verarbeitet. Laut Angaben des Gouverneuers gibt es einen großen Brand. Außer der Fabrik seien auch Wohnhäuser getroffen worden. Angaben zu Opfern gibt es nicht.

+++ 22:20 Fast zwei Millionen Ukrainer nach Russland verschleppt +++

Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Angaben des Moskauer Militärs fast zwei Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums nennt eine Gesamtzahl von 1,936 Millionen Menschen aus der Ukraine, darunter 307.000 Kinder. Allein am Samstag seien 29.730 Menschen nach Russland evakuiert worden, darunter 3500 Kinder, sagt Generaloberst Michail Misinzew.

Nach Moskauer Darstellung werden die Menschen aus den Kampfgebieten nach Russland "in Sicherheit" gebracht. Die Ukraine wirft Russland vor, die Menschen nicht auf Gebiet fliehen zu lassen, das von der Kiewer Regierung kontrolliert wird. Aus Sicht der Ukraine handelt es sich um Deportationen. Viele ukrainische Flüchtlinge versuchen, Russland wieder zu verlassen und in Drittländer weiterzureisen.

+++ 21:40 Russland erwartet Rekordernte durch Diebstahl in der Ukraine +++

"Die Region Cherson wird der Russischen Föderation helfen, im Jahr 2022 eine Rekordgetreideernte zu erzielen", meldet die russische Nachrichtenseite Gazeta.ru unter Berufung auf den von den Russen ernannten Gouverneur des besetzten Bezirks Cherson, Wladimir Saldo. "Die Region Cherson hat immer gute Ernten gebracht", sagt Saldo, der von ukrainischen Behörden als Kollaborateur bezeichnet wird. Die Ukraine wirft Russland vor, das Land nicht nur zu zerstören, sondern auch auszuplündern.

+++ 21:27 Ukrainische First Lady sorgt sich um psychische Stabilität der Ukrainer +++

"Jeder Ukrainer steht jetzt unter einer enormen psychologischen Belastung", sagt die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska dem britischen "Guardian". "Die Hälfte unserer Bevölkerung lebt getrennt von ihren Familien." Im Moment konzentriere sich das Land auf den Kampf gegen die Russen, aber wenn der Krieg vorbei sei, werde es ein großes Programm geben müssen, um die Nation zu heilen. "Niemand braucht ein Land, das gewonnen hat, das um sein Territorium gekämpft hat, das aber von Menschen bevölkert ist, die nicht normal leben, funktionieren oder ihre Kinder erziehen können. Es liegen große Gefahren vor uns", sagt Olena Selenska.

+++ 20:58 Russischer Raketenangriff zerstört Öltanks +++

Russische Truppen zerstören mit einem Raketenangriff Öltanks nahe der zentralukrainischen Stadt Dnipro. Die regionale Verwaltung berichtet von drei Raketen, die das Depot getroffen hätten. "Es gibt ein starkes Feuer", schreibt der Gouverneur des Bezirks Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, auf Telegram. Drei Menschen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser gekommen.

+++ 20:35 EU: Russland setzt Hunger als Waffe ein +++

Die EU wirft Russland vor, bewusst das Risiko einer Hungerkatastrophe in großen Teilen der Welt herbeizuführen. Es sei Moskaus "bewusste politische Entscheidung, Getreideexporte als Waffe und Erpressungsinstrument gegen jeden einzusetzen, der sich gegen seine Aggression in der Ukraine stellt", schreibt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Samstag in einem Blogeintrag.

"Russland hat das Schwarze Meer in ein Kriegsgebiet verwandelt, blockiert dabei die Verschiffung von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und beeinträchtigt auch die russische Handelsschifffahrt", so Borrell. Die EU arbeite zusammen mit den Vereinten Nationen daran, ukrainische Getreideexporte zu ermöglichen. "Wir hoffen, dass in den nächsten Tagen eine Lösung gefunden werden kann. Geschieht dies nicht, droht eine globale Nahrungsmittelkatastrophe."

+++ 19:53 Schlacht um Sjewjerodonezk: Russische Truppen erzielen Geländegewinne +++

Die russische Armee erobert weitere Gebiete des schwer umkämpften Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk, können die einstige Großstadt aber weiter nicht vollständig einnehmen. "Durch den Beschuss und Sturm hat der Feind in der Ortschaft Metjolkine einen Teilerfolg erzielt und versucht sich dort festzusetzen", teilt der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Abend mit. Metjolkine liegt südöstlich von Sjewjerodonezk. Der tschetschenische Regionaldiktator Ramsan Kadyrow hatte zuvor erklärt, die russischen Kräfte hätten die Ortschaft eingenommen. In der russischen Armee in der Ukraine kämpfen Tausende Tschetschenen.

+++ 19:08 USA könnten vier weitere HIMARS liefern +++

Ein versuchter Sturm der ukrainischen Stellungen im Industriegebiet der Stadt durch die russischen Truppen sei gescheitert, so der ukrainische Generalstab. Auch in Syrotyne, einem Dorf westlich von Metjolkine, seien die russischen Sturmversuche erfolglos geblieben.

Das Pentagon erwägt, der Ukraine vier weitere Raketenwerfer zu liefern. Das meldet die US-Nachrichtenseite Politico unter Berufung auf Informationen aus dem US-Verteidigungsministerium. Sollte das Weiße Haus zustimmen, würde sich die Zahl der in das Land geschickten HIMARS-Artilleriesysteme verdoppeln; HIMARS steht für "High Mobility Artillery Rocket System". Die Entscheidung werde "auf der Grundlage des unmittelbaren ukrainischen Bedarfs" getroffen, wird ein Pentagon-Vertreter zitiert.

Die ukrainische Abgeordnete Oleksandra Ustinova sagt Politico, die Ukraine brauche sehr viel mehr Raketenwerfer, dazu Munition mit einer höheren Reichweite. "Die Russen sind 200 Kilometer weit in unser Land eingedrungen", so Ustinowa. Die USA wollen verhindern, dass die Ukraine auf russisches Territorium feuert. Ustinowa zufolge sind die vier bereits zugesagten HIMARS nicht genug. "Wir haben um zehn Mal mehr gebeten."

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.