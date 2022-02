Die USA ziehen einem Bericht zufolge ihre Diplomaten vollständig aus der Ukraine ab. Das twittert die Journalistin Jennifer Jacobs, die für Bloomberg News als Korrespondentin in Washington arbeitet. Die US-Botschaft war wegen der Zuspitzung der Ukraine-Krise zuvor von Kiew in die westlich gelegene Stadt Lemberg umgezogen. Nun wird sie vollständig nach Polen verlagert,so Jacobs.

+++ 23:55 UN-Sicherheitsrat soll sich mit Ukraine befassen +++

Nach der Anerkennung der beiden ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk durch Russland als unabhängige Staaten soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem Thema beschäftigen. Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Albanien, Norwegen und Irland beantragen eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums wohl noch für den heutigen Abend, wie die dpa unter Berufung aus Diplomatenkreisen mitteilt. Zuvor schrieb der ukrainische Außenminister, Dmytro Kuleba, auf Twitter: "Die Ukraine hat wegen der rechtswidrigen Handlungen Russlands eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beantragt. Wir haben den Antrag bereits an den Rat geschickt."

+++ 23:46 Ex-Präsident Poroschenko: Kreml drängt Welt an den Rand eines neuen Weltkrieges +++

Der Ex-Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, verurteilt die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland aufs Schärfste. "Mit der heutigen kriminellen Entscheidung drängt der Kreml die Welt an den Rand eines neuen Weltkrieges", schreibt Poroschenko bei Facebook. "Putin hasst unsere Souveränität so sehr, ihn 'schmerzt' unsere Unabhängigkeit so sehr, er möchte so sehr keine Erfolg von uns sehen, dass er zu jedem Wahnsinn bereit ist." Diese Entscheidung des Nachbarlandes könne man nur als "Wahnsinn" bezeichnen, schreibt Poroschenko, der 2015 als Staatsoberhaupt den Friedensplan für die Ostukraine mit ausgehandelt hatte.

+++ 23:12 Deutschland, USA und Frankreich kündigen Reaktion auf Putin an +++

Deutschland, die USA und Frankreich verurteilen die Anerkennung der Unabhängigkeit der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf und kündigen eine Reaktion an. Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron seien sich in einem Gespräch einig gewesen, dass es sich um einen klaren Bruch des Minsker Friedensabkommens für die Ostukraine handele, erklärt der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben. Scholz, Biden und Macron hätten sich solidarisch mit der Ukraine erklärt und die bislang zurückhaltende Reaktion von Präsident Wolodymyr Selensky gewürdigt, erklärte Hebestreit weiter. "Die Partner waren sich einig, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Zugleich werde man sich nach Kräften dafür engagieren, eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern."

+++ 23:06 UN-Generalsekretär: Russland verletzt Souveränität der Ukraine +++

Russland verletzt nach den Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit der Anerkennung der abtrünnigen Donbass-Regionen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Die Vereinten Nationen (UN) unterstützten weiterhin die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, erklärte ein UN-Sprecher.

+++ 23:00 Rutte: EU-Staaten einig über Sanktionen an +++

Die EU-Staaten haben sich dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte zufolge auf ein begrenztes Sanktionspaket verständigt. "Ziel sind jene, die für diese Entscheidung verantwortlich sind", sagt Rutte im niederländischen Fernsehen mit Blick auf die Anerkennung von Separatisten-Gebieten durch Russland. Entscheidungen zu Details der Maßnahmen würden vermutlich am Dienstag getroffen.

+++ 22:55 Briten kündigen Sanktionen gegen Russland für Dienstag an +++

Die britische Außenministerin Liz Truss kündigt für Dienstag neue Sanktionen gegen Russland an. Das erklärt sie auf Twitter. In Regierungskreisen heißt es, es handele sich um erste Strafmaßnahmen. Sollte es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommen, würden weitere Sanktionen folgen, sagt ein Insider.

+++ 22:52 Lindner: Putin handelt "zum Schaden des russischen Volkes" +++

FDP-Chef Christian Lindner erklärt auf Twitter: "Mit dem Bruch des Völkerrechts isoliert sich #Putin zum Schaden des russischen Volkes." Resultat der Entscheidung sei, "dass #NATO und #EU als Wertegemeinschaften enger zueinander finden", schreibt der Bundesfinanzminister auf Twitter und fügt hinzu: "Vereint in der Solidarität zur #Ukraine und im Vertrauen auf das Recht."

+++ 22:36 Putin ordnet Entsendung von Truppen in den Osten der Ukraine an +++

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnet die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef in Moskau unterzeichnet hat.

+++ 22:32 Bericht: EU wartet wohl noch mit Sanktionen +++

Die EU wird einem Insider zufolge möglicherweise erst noch das weitere Vorgehen von Präsident Wladimir Putin abwarten, bevor sie Sanktionen verhängt. Putins Anerkennung der abtrünnigen Regionen sei nur ein erster Schritt, auf den wohl weitere folgen würden, sagt ein EU-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Situation könnte sich stündlich weiter entwickeln." Auf die Frage, ob die EU bereits am Dienstag mit Sanktionen reagieren werde, sagt der EU-Vertreter, dies werde wahrscheinlich länger dauern. Die EU wolle zunächst die weiteren Schritte Russlands abwarten.

+++ 22:26 Russische Staatsduma will Putins Dekret zur Ostukraine ratifizieren +++

Die russische Staatsduma will am Dienstag die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifizieren. Die Parlamentssitzung in der Hauptstadt Moskau soll um 12.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MEZ) beginnen. Eine Zustimmung gilt als sicher.

+++ 22:16 Lambrecht: Unsere Antwort "wird kraftvoll und deutlich sein" +++

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bewertet die russische Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als drastischen Bruch des Völkerrechts und völlig inakzeptabel. "Unsere Antwort darauf wird kraftvoll und deutlich sein", schreibt die SPD-Politikerin auf Instagram. "Unsere Linie mit Blick auf Russland und die Ukraine ist eindeutig: Wir setzen auf klare und glaubwürdige Abschreckung. Es ist undenkbar, dass in Europa erneut Grenzen gewaltsam verschoben werden." Der Konflikt könne nicht militärisch gelöst werden.

+++ 22:03 Großbritannien: Russlands Schritt wird nicht ungestraft bleiben +++

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärt, er werde mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen und ihm britische Hilfe anbieten. Außenministerin Liz Truss sagt, man werde nicht zulassen, dass die Verletzung internationaler Vereinbarungen durch Russland ungestraft bleibe.

+++ 21:41 USA kündigen ebenfalls Sanktionen gegen Russlands an +++

Auch die US-Regierung wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren, die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. US-Präsident Joe Biden werde in Kürze eine entsprechende Anordnung erlassen, teilt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, mit. Die Maßnahmen träfen unter anderem Investitionen oder Handel von US-Personen mit Blick auf Donezk und Luhansk.

+++ 21:30 Baerbock fordert Putin zu Rücknahme von Separatisten-Anerkennung auf +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht als Reaktion auf die Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin von einem "eklatanten Bruch des Völkerrechts". Die Anerkennung der abtrünnigen Regionen sei zudem "ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts", erklärt Baerbock. "Wir fordern Russland auf, die Entscheidung rückgängig zu machen, und auf den Weg der diplomatischen und politischen Konfliktlösung im Sinne der Minsker Vereinbarungen zurückzukehren."

+++ 21:21 EU kündigt Sanktionen gegen Russland an +++

Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren, die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklären Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel.

+++ 21:20 NATO: Russland inszeniert Vorwand für erneutes Eindringen in die Ukraine +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilt das russische Vorgehen. Die Regierung in Moskau verschärfe den Konflikt mit der Ukraine weiter. Russland versuche, einen Vorwand zu inszenieren, um erneut in die Ukraine einzudringen.

+++ 21:19 Putin: Ukraine ist US-Kolonie mit Marionetten-Regierung +++

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Ukraine als eine US-Kolonie mit einer Marionetten-Regierung. Die USA und die NATO hätten die Ukraine unverhohlen zu einem Kriegsschauplatz gemacht, dort stationierte US-Drohnen in der Ukraine würden ständig Russland ausspionieren. Ein NATO-Beitritt der Ukraine wäre eine direkte Bedrohung der russischen Sicherheit. Die NATO habe die Bedenken Russlands komplett ignoriert. Russland unterstütze stets diplomatische Mittel, um Probleme zu lösen.

+++ 21:07 FDP-Verteidigungsexpertin: "Putins Rede ist eine Kriegserklärung" +++

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bezeichnet die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Anerkennung der Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als "Kriegserklärung". "Er erkennt die sog. "Volksrepubliken" in Ostukraine an & droht unverhohlen mit Krieg, wenn die Ukraine nicht freiwillig auf ihre eigenen Gebiete verzichtet", schreibt die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion bei Twitter. "Er bricht damit das Minsker Abkommen und spricht der Ukraine die Unabhängigkeit ab." Seine Rede sei erneut eine absolute Verdrehung aller historischen Fakten. "Spätestens jetzt ist der Punkt gekommen, an dem alle Sanktionsmöglichkeiten nicht in Worte gefasst, sondern konsequent auf den Tisch gelegt und umgesetzt werden müssen. Wir müssen der Ukraine beistehen." Der Tweet wurde wenige Minuten nach Veröffentlichung wieder gelöscht und später erneut online gestellt.

+++ 20:43 Putin erkennt "Volksrepubliken" in Ostukraine als unabhängig an +++

Der russische Präsident Wladimir Putin erkennt die beiden Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als unabhängige "Volksrepubliken" an. Der Kremlchef unterzeichnet nach einem Antrag der Separatisten ein entsprechendes Dekret, wie das Staatsfernsehen zeigte.

+++20:31 Johnson verurteilt russische Anerkennung von Separatistengebieten +++

Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilt die angekündigte Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland scharf. "Das ist ein offener Bruch internationalen Rechts, eine schamlose Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine", sagt Johnson in London. Russland verstoße gegen das Minsker Abkommen. "Das ist ein schlechtes Omen, ein sehr dunkles Signal", betont Johnson. Er kündigt an, dass Großbritannien eng an der Seite der Ukraine stehe und eines von wenigen Ländern sei, das der Ex-Sowjetrepublik Defensivwaffen geliefert habe.

+++ 20:29 Putin wirft Ukraine Atomwaffen-Ambitionen vor +++

Russlands Präsident Wladimir Putin wirft der Ukraine vor, eigene Atomwaffen bauen zu wollen. Dies komme Vorbereitungen für einen Angriff auf Russland gleich, sagt Putin. Die Ukraine habe das Atom-Know-How aus der Sowjetzeit. Wenn die Ukraine in den Besitz von Massenvernichtungswaffen komme, werde sich die globale Lage drastisch ändern. Dies könne nicht ignoriert werden.

+++ 20:14 Putin nennt Ostukraine historisch russisches Gebiet +++

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet den Osten der Ukraine als historisch russisches Gebiet. Die Ukraine sei ein integraler Bestandteil der eigenen Geschichte, erklärt Putin in einer Rede zur Lage in der Ostukraine.

+++ 19:45 Biden berät sich erneut mit Sicherheitsteam zu Ukraine-Krise +++

US-Präsident Joe Biden kommt angesichts des eskalierenden Konflikts mit Russland wegen der Ukraine-Krise erneut mit seinen Sicherheitsberatern zusammen. "Präsident Biden trifft sich heute mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Weißen Haus und wird regelmäßig über die Entwicklungen in Bezug auf Russland und die Ukraine unterrichtet", heißt es aus dem Weißen Haus in Washington.

+++ 19:27 Macron beruft nationalen Sicherheitsrat ein +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron beruft wegen der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise eine Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrates ein, wie das Präsidialamt mitteilt.

+++ 19:15 Lawrow fordert von Baerbock Druck auf Ukraine +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow fordert in einem Telefonat mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von Deutschland Einflussnahme auf die Ukraine. Die Bundesregierung solle Druck auf die Führung in Kiew ausüben, damit diese eine konstruktivere Haltung in der Krise in der Ost-Ukraine einnehme, sagt Lawrow nach Angaben des Moskauer Außenministeriums. Die Vereinbarungen von Minsk seien die einzige Möglichkeit für eine langfristige Beilegung der internen Krise der Ukraine.

+++ 19:14 Putin will Separatisten-Gebiete in Ostukraine anerkennen +++

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine anerkennen. Dies teilt der Kreml in Moskau mit. Der Westen hatte Putin vor diesem Bruch des Minsker Abkommens gewarnt.

+++ 19:10 EU droht Putin bei Anerkennung von Separatisten mit Sanktionen +++

Die EU droht dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Sanktionen, sollte er die Separatistengebiete in der Ostukraine als eigenständige Volksrepubliken anerkennen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagt in Brüssel, in diesem Fall werde er Strafmaßnahmen gegen Russland "auf den Tisch legen". Darüber müssten dann die EU-Außenminister entscheiden.

+++ 18:41 Putin kündigt Rede an die Nation an +++

Der russische Präsident Wladimir Putin wird einem russischen Medienbericht zufolge in Kürze eine Rede an die Nation halten. Putin hatte zuvor erklärt, er werde noch am Montag entscheiden, ob er die beiden abtrünnigen ukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk als unabhängig anerkennt. In dem Fall wäre der Weg für Russland geebnet, in die Gebiete einzumarschieren.

+++ 18:30 Scholz verurteilt Überlegungen zur Anerkennung der Separatistengebiete +++

Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilt Überlegungen in Russland, die von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängig anzuerkennen. Ein solcher Schritt stünde im krassen Widerspruch zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts und wäre ein einseitiger Bruch dieser Vereinbarungen seitens Russland, teilt ein Regierungssprecher nach einem Telefonat von Scholz mit Russlands Präsident Wladimir Putin mit. Der Kanzler habe den Präsidenten zur sofortigen Deeskalation und zum Rückzug der Truppen von der Grenze zur Ukraine aufgerufen. Russland habe auch eine besondere Verantwortung für die Waffenruhe in der Ostukraine. Zurzeit berate sich Scholz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

+++ 18:26 Ukrainischer Zivilist bei Separatisten-Angriff in Ostukraine getötet +++

Bei einem Angriff der pro-russischen Rebellen auf ein von den Regierungstruppen kontrolliertes Dorf in der Ostukraine wird nach Behördenangaben ein ukrainischer Zivilist getötet. Der Mann sei beim Beschuss eines nördlich von Donezk gelegenen Dorfes ums Leben gekommen, schreibt Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Facebook. Das Bombardement habe zum Ausfall der Stromversorgung geführt, zudem sei eine Gaspipeline beschädigt worden.

+++ 18:09 US-Präsident beruft Sicherheitsrat ein +++

US-Präsident Joe Biden berät sich mit seinem Nationalen Sicherheitsrat. Das sagt ein Mitarbeiter der US-Regierung. Zuvor hatten Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und Generalstabschef Mark Milley das Weiße Haus betreten.

+++ 17:52 Ukraine dringt auf Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates +++

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba bittet die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates um eine Dringlichkeitssitzung. Dabei sollen nach seinen Wünschen Schritte beraten werden, um die Sicherheit seines Landes zu garantieren und um die Spannungen mit Russland abzubauen.

+++ 17:40 US-Regierung hat Sanktionspaket gegen Banken fertig +++

Die US-Regierung hat Insidern zufolge ein Sanktionspaket gegen Russland vorbereitet, das auf den Bankensektor abzielt. Geplant sei unter anderem, US-Geldhäusern die Abwicklung von Transaktionen für große russische Banken zu verbieten, berichteten Insider. Ziel der Maßnahmen sei es, der russischen Wirtschaft zu schaden. Die Sanktionen sollen den Angaben zufolge im Falle einer russischen Invasion der Ukraine umgesetzt werden.

+++ 16:47 Putin will noch heute über Anerkennung der "Volksrepubliken befinden +++

Russlands Präsident Wladimir Putin will noch im Tagesverlauf entscheiden, ob er die beiden abtrünnigen ukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk als unabhängig anerkennt. Verteidigungsminister Sergej Schoigu empfiehlt Putin, dies zu tun. In diesem Fall wäre der Weg für Russland geebnet, in die Gebiete einzumarschieren.

+++ 16:30 Russlands Verteidigungsminister: Ukraine könnte Eroberungen beginnen +++

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu warnt Präsident Wladimir Putin, die Ukraine habe an der sogenannten Kontaktlinie erhebliche Truppen zusammengezogen. Er habe die Vermutung, dass die Ukraine die von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete zurückerobern wolle.

Seit Wochen zieht Russland an der Grenze zur Ukraine Soldaten und Militärtechnik zusammen. Nach westlichen Angaben hat Moskau inzwischen rund 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland aufmarschieren lassen. Westliche Vertreter warnen seit Wochen vor einem Angriff Russlands auf die Ukraine. Russland weist diese Befürchtungen stets zurück und macht seinerseits Sicherheitsbedenken geltend.