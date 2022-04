Der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj warnt in seiner allabendlichen Videobotschaft vor Moskaus Expansionsbetrebungen. "Das ultimative Ziel der russischen Führung ist nicht nur die Eroberung der Ukraine, sondern die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas", so Selenskyj. Auch ein "globaler Schlag gegen die Demokratie" gehöre zu dem Ziel. In der "freien Welt" gebe es praktisch niemanden mehr, der nicht verstanden habe, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nur der Anfang sei, sagt Selenskyj.

+++ 23:20 Moldaus Präsidentin: Bürger sollen Ruhe bewahren +++

Die moldauische Zentralregierung ruft die Bevölkerung nach mehreren Explosionen in der prorussischen Separatistenregion Transnistrien zur Ruhe auf. "Wir appellieren an die Bürger, Ruhe zu bewahren und sich sicher zu fühlen", erklärt Präsidentin Maia Sandu nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Die Explosionen seien ein "Versuch, die Spannungen zu eskalieren". Sandu macht "interne Differenzen zwischen verschiedenen Gruppierungen in Transnistrien mit einem Interesse an einer Destabilisierung der Situation" für die Angriffe verantwortlich.

+++ 22:23 Morawiecki erwartet "größte Panzerschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg" +++

Im Hinblick auf die Panzerlieferungen an die Ukraine sagt der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, in diesen Tagen beginne wahrscheinlich "die größte Panzerschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg". "Ob die Ukraine gewinnt oder überlebt, hängt von mutigen Entscheidungen ab", betont er am Abend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Neben der Bundesrepublik liefert auch Polen Panzer an die Ukraine. Dafür erwartet Morawiecki Ersatz aus Deutschland. Er rechne mit Kompensation von NATO-Partnern und denke, "es wird möglich sein, Waffen aus Deutschland zu erhalten", zitiert die polnische Nachrichtenagentur PAP den Regierungschef. Darüber habe er mit Scholz gesprochen.

+++ 21:57 Niederlande schicken Panzerhaubitzen nach Kiew +++

Die Niederlande bestätigen die geplante Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine. Es werde "eine begrenzte Anzahl" der Panzerhaubitze 2000 an Kiew geschickt, erklärt die Regierung. Die Haubitzen stellen laut dem Verteidigungsministerium die "schwerste Artillerie der niederländischen Armee" dar. Sie ermöglichen es, feindliche Ziele aus 50 Kilometern Entfernung zu beschießen. Der Nachrichtenagentur ANP zufolge wird das niederländische Ministerium innerhalb eines Monats den Transport der Artillerie garantieren. Das entspreche der Zeit, in der die Ukraine die schweren Waffen benötige, so die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren. Die Ministerin weist darauf hin, dass die Ausbildung "Wochen oder sogar Monate" dauern könne, betont aber gleichzeitig, dass die Waffen auch nach dem Krieg für die ukrainische Armee von großer Bedeutung sein würden, wird sie von ANP zitiert.

+++ 21:34 Russland stoppt Gaslieferungen auch nach Bulgarien +++

Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch alle Gaslieferungen nach Bulgarien. Das bulgarische Gasunternehmen Bulgargas sei darüber informiert worden, dass Gazprom die Erdgaslieferungen ab dem 27. April aussetzen werde, teilt das Wirtschaftsministerium in Sofia mit. Zuvor hatte bereits Polen den von Gazprom verkündeten Stopp russischer Gaslieferungen über die Jamal-Pipeline gemeldet.

