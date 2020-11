Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat neue Erkenntnisse über die Täter mitgeteilt. Sie sollen "sehr gut ausgerüstet", "hochprofessionell" mit "automatischen Waffen" vorgegangen, sagte er im ORF. Der Einsatz laufe noch auf Hochtouren. Es sei noch unklar, ob das öffentliche Leben am Morgen normal wieder aufgenommen werden könne. Dies hänge von der Entwicklung in der Nacht ab. Es seien weiter Verdächtige auf der Flucht.

+++23:54 Macron sagt Österreich Unterstützung zu +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Österreich sein Mitgefühl ausgesprochen. Macron habe Österreichs Kanzler Sebastian Kurz volle Solidarität und Unterstützung Frankreichs zugesagt und Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hieß es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris. Die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher, schrieb Macron außerdem auf Deutsch und Französisch auf Twitter. "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa", so Macron weiter. "Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben."

+++23:28 Kanzler Kurz verurteilt "widerwärtigen Terroranschlag" +++

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den mutmaßlichen Anschlag in Wien am Montagabend als "widerwärtigen Terroranschlag" verurteilt. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren", schrieb Kurz weiter. "Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke."

+++23:18 Bundesheer nach Wien einberufen - Unterstützung für Polizei +++

Der österreichische Innenminister Nehammer hat im ORF erklärt, dass das Bundesheer zur Unterstützung nach Wien einberufen wurde. Die Soldaten sollen den Objektschutz in der Stadt übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne.

+++23:10 Bürgermeister: Überprüfen, ob der erschossene Täter einen Sprengstoffgürtel trägt +++

In einem Gespräch mit dem ORF erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dass der erschossene Täter derzeit untersucht werde. Zum einen, um weitere Erkenntnisse zu den Tätern zu gewinnen, aber auch, um zu klären, ob er einen Sprengstoffgürtel angelegt hatte. Die Polizei geht weiterhin von mehreren Tätern aus.

+++23:01 15 Verletzte werden im Krankenhaus behandelt +++

Einem ORF-Reporter zufolge werden 15 Opfer des Angriffes in Krankenhäusern behandelt. Davon seien sieben schwer verletzt.

+++22:57 Google markiert Tatort mit Warnzeichen +++

Google hat mittlerweile einen der Tatorte mit einem Warnzeichen markiert. Auf der Seitenstettengasse am Schwedenplatz wurde im Kartendienst von Google ein rotes Ausrufezeichen mit der Beschriftung "Wien - Vorfall" angezeigt. Die Polizei hatte zuvor getwittert, dass genau dort gegen 20 Uhr Schüsse gefallen seien. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, dass die Polizei die Menschen zum Verlassen der Innenstadt auffordere. "Verlassen Sie den ersten Bezirk!", riefen schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung Radfahrern, Spaziergängern und Passanten demnach zu. Der erste Bezirk ist die Innenstadt der österreichischen Hauptstadt.

+++22:40 Wiener Polizei: Ein Täter erschossen - sechs Tatorte +++

Bei der mutmaßlichen Terrorattacke in Wien ist laut Polizei am Montagabend ein Täter erschossen worden. Im Bereich einer Synagoge seien mehrere Täter mit Langwaffen unterwegs gewesen. Es gebe sechs Tatorte. Ein Passant sei getötet worden.

+++ 22:35 Deutsche Politiker zeigen sich bestürzt +++

Deutsche Politiker haben bestürzt auf den mutmaßlichen Terroranschlag in der Innenstadt von Wien reagiert. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sprach am Montagabend auf Twitter von "erschütternden Nachrichten". "Was auch immer das Motiv und wer auch immer die Täter sein könnten. Solche Taten verdienen Ächtung, null Toleranz und die ganze Härte des Gesetzes." FDP-Chef Christian Lindner twitterte: "Unsere Gedanken sind in #Wien".

+++ 22:20 Nahverkehr hält nicht in Wiener Innenstadt +++

In der Wiener Innenstadt werden nach Angaben der Polizei derzeit keine Haltestellen mehr vom öffentlichen Nahverkehr angefahren. "Bleiben Sie in Sicherheit, verlassen Sie öffentliche Orte umgehend", twitterte die Polizei der österreichischen Hauptstadt.

+++22:15 Innenminister geht nach Schüssen in Wien von "Terroranschlag" aus +++

Nach den Schüssen nahe einer Synagoge in der Wiener Innenstadt hat der österreichische Innenminister Karl Nehammer von einem "augenscheinlichen Terroranschlag" gesprochen. Der Angriff dauere an und es gebe mehrere Täter, sagte der Minister am Montagabend dem Fernsehsender ORF. Mehrere Menschen seien verletzt worden.