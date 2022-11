Bundeskanzler Olaf Scholz spricht bei einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden auch über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Scholz und Biden hätten "den anhaltenden Beschuss ziviler Infrastruktur insbesondere von Einrichtungen der Energieversorgung" in der Ukraine verurteilt, erklärt Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner. Beide hätten zudem ihre Entschlossenheit bekräftigt, Kiew "weiter nach Kräften zu unterstützen". Die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "nach einem gerechten Frieden verdiene volle Unterstützung".

+++ 23:08 Selenskyj: Irans Hilfe für Russland verlängert den Krieg +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj übt auch massive Kritik an iranischen Waffenlieferungen für Russland. "Der Iran unterstützt das terroristische Regime Russlands und hilft, den Krieg zu verlängern und daher auch die Bedrohungen für die Welt zu verlängern, die durch den russischen Angriffskrieg entstanden sind", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Ohne die Unterstützung Teherans für Moskau "wären wir schon näher an einem Frieden", sagte der ukrainische Staatschef.

+++ 22:11 Selenskyj: Russen erleiden große Verluste im Osten und bündeln Kräfte für neue Infrastruktur-Attacken +++

Russland hat nach Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hohe Verluste bei anhaltenden Angriffen in der östlichen Region Donezk erlitten. Zudem bereite Russland neue Attacken auf die ukrainische Infrastruktur vor, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Er gehe davon aus, dass Russland seine Streitkräfte für eine mögliche Wiederholung der Massenangriffe auf die Infrastruktur zusammenziehe.

+++ 21:37 Generalstab: Kiews Truppen zerstören in Cherson Gebäude, wo russische Soldaten drin waren +++

Laut Generalstab der ukrainischen Streitkräfte ist in der Ortschaft Kachowka in Cherson ein Gebäude zerstört worden, in dem sich rund 200 russische Soldaten aufhielten. Die Folgen dieses Angriffs würden von russischer Seite "sorgfältig verschleiert", heißt es. Bei Radensk sei eine Kolonne gepanzerter russischer Fahrzeuge zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Die russischen Besatzungstruppen versuchen schon seit Tagen, die Zivilbevölkerung von Cherson zum Verlassen der Region zu bewegen. Die ukrainischen Streitkräfte wollen das Gebiet, das seit März unter russischer Kontrolle steht, möglichst bald zurückerobern.

+++ 21:02 Freiwilliger Kämpfer aus Taiwan stirbt, nachdem er in Luhansk verwundet wurde +++

Ein Mann aus Taiwan, der sich freiwillig zum Kampf in der Ukraine gemeldet hatte, ist auf dem Schlachtfeld gestorben, teilte das Außenministerium von Taipeh mit. Das Ministerium sagte, ein ukrainischer Feldkommandant habe den Tod des 25-jährigen Tseng Sheng-kuang bestätigt, der bei einem Bataillon freiwilliger Soldaten diente. Das Ministerium gab keine Todesursache an, aber Taiwans halboffizielle Central News Agency (CNA) sagte, er sei während eines Kampfes in der östlichen Stadt Luhansk verletzt worden und an Blutverlust gestorben. "Wir sprechen unserem Landsmann unser aufrichtiges Beileid aus, der sein Leben im Krieg in der Ukraine geopfert hat, und würdigen seinen Geist, den Ukrainern bei der Verteidigung von Freiheit und Demokratie zu helfen", sagte das Ministerium in einer Erklärung. Tseng ist wohl das erste taiwanesische Opfer des Krieges in der Ukraine.

+++ 20:34 Russische Besatzer machen Ukraine für Stromausfall verantwortlich +++

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters haben die russischen Besatzer der ukrainischen Region Cherson einen Sabotageakt seitens der Ukraine für den heutigen Wasser- und Stromausfall in Cherson und Umgebung verantwortlich gemacht. Ein "terroristischer Angriff" habe drei Energieleitungen in der Gegend beschädigt. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt.

+++ 19:53 Ukraine wirft Russland Zerstörung von zivilen Schiffen vor +++

Die ukrainische Armee wirft Russland die großangelegte Zerstörung von zivilen Schiffen vor, die am Ufer des Dnipro-Flusses in der südlichen Region Cherson festgemacht sind. Ein Sprecher des ukrainischen Generalstabs teilt mit, dass Treibstoff aus den zerstörten Schiffen austrete. Außerdem wirft er den russischen Streitkräften vor, Motoren und andere Geräte aus den Schiffen beschlagnahmt zu haben. Vom russischen Verteidigungsministerium liegt noch keine Stellungnahme vor. Die Rückeroberung Chersons wäre eine bedeutende Niederlage für die russischen Truppen. Von Russland eingesetzte Beamte in der Region Cherson hatten zuvor berichtet, Moskau werde seine Truppen wahrscheinlich vom Westufer des Flusses Dnipro abziehen.

+++ 19:25 Selenskyj-Berater: Ukraine und Kiew werden trotz Angriff auf Energieinfrastruktur standhalten +++

Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak schreibt auf Twitter, dass die Ukraine und Kiew trotz der russischen Angriffe auf ihre Energieinfrastruktur standhalten werden. Wie genau? Der "einfache Sicherungsplan": Einsatz von Luftverteidigung, den Schutz der Infrastruktur und die Optimierung des Verbrauchs. Und Kyrylo Timoschenko, der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, versicherte den Einwohnern von Kiew, dass die Stromausfälle immer noch unter Kontrolle seien. "Heute ist die Situation mit der Stromversorgung der Verbraucher in der Hauptstadt schwierig", schrieb der stellvertretende Leiter des Präsidialamts auf Telegram.

