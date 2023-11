Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj spricht sich klar gegen Initiativen für die Abhaltung einer Präsidentenwahl im März aus. "Ich meine, dass Wahlen jetzt nicht angebracht sind", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Die Ressourcen des Staates und der Ukrainer sollten vielmehr auf "unseren Sieg" über Russland gerichtet werden. "Und wir alle verstehen, dass es jetzt in Kriegszeiten, wo es viele Herausforderungen gibt, absolut unverantwortlich ist, das Thema Wahlen leichtfertig und spielerisch in die Gesellschaft zu werfen." Wegen des Kriegsrechts waren die nach der Verfassung für Ende Oktober vorgesehenen regulären Parlamentswahlen bereits ausgefallen.

+++ 23:03 Ukraine: Haben praktisch alle Flugabwehrsysteme vom Westen erhalten - aber das reicht nicht +++

Yurii Ihnat, Sprecher des Kommandos der Luftstreitkräfte der Ukraine, fordert in einem Briefing des Ukraine Media Centers mehr Flugabwehrsysteme vom Westen. "Mit dem heutigen Tag haben wir praktisch alle Flugabwehrsysteme aus dem Westen erhalten, die uns versprochen wurden. Es sind einige der besten

Luftabwehrsysteme der Welt. Aber das Wort 'alle' muss hier getrennt werden in die Nomenklatur dessen, was wir erhalten haben, und der Menge. Zweifelsohne sind zwei Patriot-Systeme für die Ukraine sehr wenig. Patriot ist das System, mit dem ballistische Raketen abgeschossen werden können, mit dem 'Kinschals' abgeschossen werden können, was bereits zum ersten Mal in der Weltgeschichte bewiesen wurde. Die Ukraine braucht mehr solcher Systeme, und neben Patriot brauchen wir auch SAMP/T-Flugabwehrsysteme in ausreichender Menge. Darüber hinaus befindet sich eines der modernsten Systeme - IRIS-T - ebenfalls in der Ukraine, aber ebenfalls in sehr begrenzter Anzahl. Das Gleiche gilt für die NASAMS-Systeme, die sich heute im Kampf gegen

Luftziele hervorragend bewähren. Das Problem ist nach wie vor die Menge", so Ihnat.

+++ 22:15 "Wir konnten uns weder 1939 noch heute Müdigkeit leisten" +++

Andriy Yermak, der Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, warnt vor einer Kriegsmüdigkeit im Westen angesichts der anhalten Bedrohung durch Russland. "Denken Sie einen Moment nach: Wenn Großbritannien 1939 Polen überdrüssig gewesen wäre, oder wenn die USA Großbritannien überdrüssig gewesen wären, gäbe es dann heute noch Polen, Großbritannien oder Europa, wie wir es heute sehen? Wir konnten uns weder damals noch heute Müdigkeit leisten. Das wird sich mit Sicherheit wiederholen, wenn diese 'müden' Menschen aufhören, die Ukraine zu unterstützen", sagt Jermak im Interview mit "Politico". Laut ihm werde die Ukraine "niemals im Modus des eingefrorenen Konflikts leben".

+++ 21:48 Ukraine: Russland suchte Personal für Bataillone in besetzten Gebieten - und fand kaum jemanden +++

Laut dem Nationalen Widerstandszentrum der Ukraine, das von den Spezialeinheiten gegründet wurde, hat Russland in den Gebieten, die es in der Ukraine besetzt hält, versucht, Freiwilligeneinheiten zu schaffen, konnte aber kaum "Dienstwillige" finden. So soll Russland den Anteil der Einheimischen, die in den Bataillonen "Sudoplatova" und "Marhelova" dienen, mit nur sieben Prozent angegeben haben. "Die Mehrheit der Bewohner in den besetzten Gebieten hat die Bataillone ignoriert", so das Widerstandszentrum. Die Bataillone sollen von Kollaborateuren in den Regionen Saporischschja und Cherson geschaffen worden sein und sich hauptsächlich aus russischen Staatsbürgern und Söldnern aus Serbien zusammensetzen.

+++ 21:00 Adjutant von ukrainischem Oberbefehlshaber Saluschnyj stirbt wohl durch Paketbombe +++

Ein Adjutant des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj ist vermutlich durch eine Paketbombe getötet worden, wie ukrainische Medien berichten. "Heute ist mein Assistent und naher Freund an seinem Geburtstag im Kreis seiner Verwandten unter tragischen Umständen ums Leben gekommen", teilt Saluschnyj bei Telegram mit. In einem der Geburtstagsgeschenke sei ein "unbekannter Sprengsatz" detoniert, heißt es. Der Major hinterlasse seine Frau und vier Kinder. In einer Mitteilung der Polizei war zuvor von "unachtsamem Umgang mit Munition" die Rede gewesen. Dabei war unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte. Bei der Explosion im Gebiet Kiew soll ein Sohn des Mannes zudem schwer verletzt worden sein. Saluschnyj hatte zuletzt durch Äußerungen beim britischen Magazin "The Economist" für Schlagzeilen gesorgt, nach denen der ukrainische Verteidigungskampf gegen die russische Invasion zunehmend zu einem Stellungskrieg werde.

+++ 20:43 Ukrainischer Bürgermeister von besetztem Mariupol: Wiederaufbau könnte Jahrzehnte dauern +++

Der rechtmäßig gewählte ukrainische Bürgermeister von Mariupol, Vadym Boichenko, glaubt, dass der Wiederaufbau der derzeit noch von Russland besetzten Stadt 20 Jahre in Anspruch nehmen könnte. Er bedeute "nicht nur die Beseitigung der Folgen der Besetzung und den Wiederaufbau, sondern auch den Aufbau einer neuen Stadt - einer modernen Stadt mit einem neuen Wirtschaftsmodell", so Boichenko auf Telegram. Eine wachsende Zahl internationaler Partner sei bereit, den Wiederaufbau von Mariupol nach der Räumung zu unterstützen. Europäische Städte würden laut dem Bürgermeister ihre Erfahrungen mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg teilen.

