Angesichts sich häufender Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt spricht Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin vom Ausbau der eigenen Luftverteidigung. "In diesem Jahr haben wir viel getan, um Moskau vor Drohnen und versuchten Terroranschlägen zu schützen", sagt Sobjanin der Agentur Interfax zufolge vor Vertretern kommunaler Unternehmen. In den vergangenen Wochen seien teils täglich neue Flugabwehrsysteme errichtet worden, behauptet Sobjanin, der sich in mehr als einer Woche wiederwählen lassen will.

+++ 23:03 Türkei fordert Rückkehr zu Getreideabkommen +++

Der türkische Außenminister Hakan Fidan pocht bei seinem Besuch in Russland erneut auf eine Wiederbelebung des im Juli ausgelaufenen Abkommens zum Export von ukrainischem Getreide. Seine Delegation habe die "entscheidende Rolle" des Vertragswerks für die "weltweite Ernährungssicherheit und die Stabilität im Schwarzen Meer" unterstrichen, sagt Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Dieser bekräftigt seinerseits die Forderung Russlands nach veränderten Bedingungen.

+++ 22:15 Ukraine nutzt neuen Drohnentyp +++

Die Ukraine hat Medienberichten zufolge vor einigen Tagen den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk mit einem neuen Drohnentyp angegriffen. Insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper, die für Flugabwehr-Radare nur schwer zu orten sein sollen, seien in der Nacht zum vergangenen Sonntag zum Einsatz gekommen, berichten ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen beim Geheimdienst SBU. Dabei sollen in Kursk fünf russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme beschädigt worden sein. Unabhängig überprüft werden konnte das zunächst nicht.

+++ 21:45 Seit Kriegsbeginn: Russland verliert fast 3000 Offiziere +++

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind insgesamt mindestens 2751 russische Offiziere im Krieg gegen die Ukraine gefallen. Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Rechercheteam KIU, das verschiedene Kanäle in Russland nach Todesnachrichten durchforstet.

+++ 21:15 Selenskyj: Ukraine setzt selbst entwickelte Langstreckenrakete ein +++

Eine neue in der Ukraine hergestellte Langstreckenwaffe hat erfolgreich ein 700 Kilometer entferntes Ziel erreicht, wie Präsident Selenskyj in einem Video auf seinem Telegram-Kanal sagt. Ort und Zeitpunkt des Angriffs teilt er bei dem Treffen mit hochrangigen Militärs und anderen Beamten nicht mit. Am Tag zuvor meldete Russland eine massive Welle von Drohnenangriffen auf seine westlichen Regionen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden bei dem Angriff vier in Pskow stationierte Militärtransportflugzeuge zerstört. Pskow liegt 700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die jüngsten Drohnenangriffe auf Russland offenbaren nach britischer Einschätzung Schwächen in der dortigen Flugabwehr. Im August habe Russland etwa 25 einzelne Drohnenangriffe hinnehmen müssen, schrieb das Verteidigungsministerium in London am Morgen.

