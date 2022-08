+++ 00:20 Selenskyj appelliert an Ukrainer nach sechs Monaten Krieg +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute mit Blick auf fast ein halbes Jahr Kampf gegen die russische Invasion zum Zusammenhalt aufgerufen. "Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun, wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz", sagt Selenskyj in einer am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft.

+++ 23:30 Türkei sieht keine russischen Verstöße gegen Sanktionen +++

Die Türkei sieht trotz einer Warnung aus den USA keinen Verstoß gegen westliche Sanktionen, die im Ukraine-Krieg gegen Russland gerichtet sind. Die Türkei habe umfangreiche wirtschaftliche und politische Beziehungen zu Russland und zur Ukraine, teilt das türkische Finanzministerium mit. Die Regierung in Ankara werde nicht erlauben, dass gegen die Sanktionen verstoßen werde. Der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo hatte zuvor gesagt, dass Russland versuche, westliche Sanktionen über die Türkei zu umgehen.

+++ 22:16 Energiepreis-Prognose: Viele Millionen Briten müssen im Winter womöglich frieren +++

Auf Millionen Briten kommt möglicherweise ein eisiger Winter zu. Eine neue Prognose geht von einer Verdreifachung der Strom- und Gaspreise im kommenden Jahr aus. Der Beraterfirma Auxilione zufolge wird die staatliche Preisdeckelung für Strom und Gas für einen Durchschnittshaushalt bis April auf etwa 7000 Euro angehoben werden. Derzeit liegt die Deckelung für die jährliche Energierechnung bei rund 2350 Euro und ist bereits erheblich höher als noch im vergangenen Herbst. Um wie viel die Energierechnung ab Oktober steigen darf, soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Millionen Haushalte werden im Winter wohl nur noch eingeschränkt heizen können, weil sie sich die hohen Kosten nicht leisten können. Der Gesundheitsdienstleister NHS Confederations hat vor gesundheitlichen Risiken für große Teile der Bevölkerung gewarnt und die Regierung zum Handeln aufgerufen.

+++ 21:36 Russland: Ukrainische Artillerie trifft AKW-Gelände +++

Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja ist nach Angaben der Besatzungsbehörden erneut von ukrainischen Streitkräften mit Artillerie beschossen worden. Kritische Objekte seien nicht getroffen worden, heißt es in einer Mitteilung der russischen Militärverwaltung in der Stadt Enerhodar, wo Europas größtes Kernkraftwerk steht. Die NATO-Munition sei vom gegenüberliegenden Ufer des Dnipro-Flusses abgefeuert worden und auf dem Gelände des AKW eingeschlagen - in unmittelbarer Nähe eines Verwaltungsgebäudes. Vier Geschosse seien registriert worden.

