Der Chef der Kremlpartei Geeintes Russland, Dmitri Medwedew, stuft das Ergebnis seiner Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland als positiv ein. "Schon jetzt lässt sich sagen, dass Geeintes Russland würdig aufgetreten ist", sagte der Ex-Präsident, der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats immer noch Einfluss in der russischen Politik besitzt, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Es sei gelungen, fast alle Positionen zu halten. Nun gehe es darum, die Wahlversprechen auch einzuhalten. Die Wahlen, die mitten im Krieg in den meisten der russischen Regionen stattfanden, sind ein Stimmungstest ein Jahr vor der russischen Präsidentenwahl, obwohl die Abstimmung nach Einschätzung von Beobachtern weder frei noch fair verlaufen ist.

+++ 23:16 Kiew: Gespräche mit USA über ATACMS-Lieferung gehen voran +++

In den Gesprächen mit den USA über die mögliche Lieferung reichweitenstarker Lenkflugkörper vom Typ ATACMS an Kiew gibt es nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Bewegung. Es gehe vorwärts und er hoffe, dass die Ukraine das Waffensystem im Herbst bekomme, sagte er dem US-Sender CNN in einem Interview. Es sei militärisch sehr wichtig, auch damit die Gegenoffensive nicht stoppe. Er werde erneut mit US-Präsident Biden darüber sprechen. ATACMS sind Lenkflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern vom US-Hersteller Lockheed Martin, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden.

+++ 22:30 Selenskyj: Vormarsch im Süden und Bewegung im Osten +++

Die ukrainischen Truppen sind bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Soldaten nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche an der Südfront vorgerückt. Auch im Osten in der Nähe von Bachmut gebe es Bewegung, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "In den letzten sieben Tagen haben wir einen Vorstoß im (südlichen) Tawrija-Sektor gemacht. Es gibt Bewegung im Bachhmut-Sektor. Ja, es gibt Bewegung."

+++ 21:56 Russische Botschaft: Finnland nicht mit russischen Autos besuchen +++

Die russische Botschaft in Finnland empfiehlt russischen Staatsbürgern, nicht mit Fahrzeugen nach Finnland einzureisen, die russische Nummernschilder tragen. "Unter Berücksichtigung der möglichen Risiken empfehlen wir russischen Bürgern, nicht mit Autos mit russischen Kennzeichen nach Finnland zu reisen", zitiert die Tageszeitung Wedomosti den Pressedienst der Botschaft. Offenbar befürchten die russischen Behörden die Beschlagnahmung solcher Fahrzeuge aufgrund bestehender Sanktionen. Im Sommer soll der deutsche Zoll laut Medienberichten mehrere Fahrzeuge mit russischen Nummernschildern beschlagnahmt haben.

