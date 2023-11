Im Süden und im Osten der Ukraine werden am Donnerstag durch russischen Beschuss erneut mehrere Menschen getötet. Allein aus dem Dorf Tschornobajiwka im Gebiet Cherson meldet die regionale Militärverwaltung drei Todesopfer und mindestens fünf Verletzte. Die Attacke sei mit Streubomben erfolgt, teilt Verwaltungschef Olexander Prokudin auf Telegram mit. Zudem seien bei einem anderen Angriff zwei Kinder verletzt worden. Im ostukrainischen Gebiet Donezk werden Behördenangaben zufolge zwei Zivilisten durch Artilleriebeschuss getötet und ein weiterer verletzt. Aus dem benachbarten Gebiet Charkiw wird ein weiterer Verletzter gemeldet. Insgesamt werden ukrainischen Militärangaben zufolge innerhalb eines Tages mehr als 110 Orte entlang der Frontlinie und der russischen Grenze beschossen.

+++ 22:15 Armenien bleibt trotz Verärgerung in Moskaus Verteidigungspakt +++

Armenien erwägt nicht, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) zu verlassen, sagt der stellvertretende Außenminister des Landes, Mnatsakan Safarian, wie Radio Free Europe/Radio Liberty berichtet. Die Erklärung erfolgt kurz nach der Entscheidung Eriwans, nicht am heutigen Gipfeltreffen der von Russland geführten Militärkoalition in Minsk teilzunehmen, was die Kritik der belarussischen und russischen Führung auf sich zog. Die OVKS ist ein internationales Militärbündnis, dem Belarus, Russland, Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan und Armenien angehören.

+++ 21:24 Selenskyj: Abwehr russischer Angriffe konzentriert sich auf Donezk, Charkiw und Kupjansk +++

Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentiert in seiner allabendlichen Videoansprache einen Bericht des Leiters des ukrainischen Sicherheitsdienstes, Vasyl Maliuk, und stellt fest, dass neue Ergebnisse bei der Bekämpfung russischer Operationen erzielt werden. "Natürlich habe ich mit den Kommandeuren Kontakt aufgenommen. Die größte Aufmerksamkeit gilt den Fronten in Donezk, insbesondere Awdijiwka, aber auch den Gebieten Charkiw und der Kupjansk-Front. Ich bin allen dankbar, die widerstandsfähig sind und unsere Stellungen halten - jedem Soldaten, jedem Feldwebel, jedem Kommandeur", so Selenskyj.

+++ 20:33 Polnische Landwirte wollen Grenze zur Ukraine bis 3. Januar blockieren +++

Die polnischen Landwirte, die sich der Blockade der Transporteure an der Grenze zur Ukraine angeschlossen haben, wollen ihren Protest bis zum 3. Januar rund um die Uhr fortsetzen, obwohl sie ursprünglich geplant haben, den Grenzübergang bis zum 25. November zu blockieren, berichtet das ukrainische Portal "Ukrajinska Prawda" mit Verweis auf Aussagen von Wiadomości Rolnicze Polska, einem der Organisatoren des Protests. "Wir sind solidarisch mit den Spediteuren, weil diese Industriezweige am meisten gelitten haben", sagt er und kündigt an, dass von Montag bis zum 3. Januar nur zwei Lastwagen pro Tag den Grenzübergang passieren dürfen. Er sagt auch, dass alle humanitären Hilfsgüter ohne Einschränkungen in die Ukraine einreisen dürfen.

Die Landwirte und Lastwagenfahrer blockieren den LKW-Transport in Medyka, einem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine. (Foto: picture alliance / NurPhoto)

