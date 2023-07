Die Ukraine will in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien vor einem geplanten NATO-Beitritt des Landes beginnen. Es gehe um konkrete und langfristige Verpflichtungen der USA, um der Ukraine jetzt zu einem Sieg gegen den russischen Angriffskrieg zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern, teilt der Leiter des Präsidialamtes in Kiew, Andrij Jermak, mit. Auch mit ihren jeweiligen anderen Verbündeten arbeite die Ukraine an bilateralen Vereinbarungen, so Jermak weiter. Die G7-Gruppe der sieben führenden Industrienationen hatte beim NATO-Gipfel in Litauen Sicherheitsgarantien angekündigt.

+++ 22:32 Russische Botschaft in Moldau setzt Konsulartermine aus +++

Die russische Botschaft in Moldau kündigt an, dass sie vorübergehend keine Termine für konsularische Angelegenheiten mehr vergeben wird. Nach Angaben der Regierung in Moldau hängt die Entscheidung mit der Anordnung Russlands zusammen, Personal abzubauen. In einer Erklärung der russischen Botschaft hieß es dagegen, dass Konsulatstermine "aus technischen Gründen" ab dem 5. August ausgesetzt würden. Zuletzt kam es zu Spannungen zwischen Russland und der früheren Sowjetrepublik. Die proeuropäische Regierung Moldaus hatte vor wenigen Tagen "wegen zahlreicher unfreundlicher Handlungen" den russischen Botschafter einbestellt und 45 russische Diplomaten und Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen.

+++ 21:53 Ukraine: Gespräche mit den USA über Sicherheitsgarantien beginnen in Kürze +++

Die Ukraine beginnt nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen Gespräche mit den USA über zugesagte Sicherheitsgarantien. Dabei gehe es um konkrete, langfristige Verpflichtungen, die die Fähigkeit der Ukraine sicherstellten, russische Aggressionen in Zukunft niederzuschlagen, schreibt der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, auf Telegram. Die Garantien würden so lange gelten, bis die Ukraine NATO-Mitglied sei. Das sei Teil der Zusagen von Ländern nach dem NATO-Gipfel in Litauen.

+++ 21:18 Kiew: Fast 500 Kinder durch "russische Aggression" getötet +++

Fast 500 ukrainische Kinder wurden durch "russische Aggression" getötet. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft bislang 498 Kinder getötet, wie "Sky News" berichtet. Mehr als 1.578 Kinder seien verletzt worden, heißt es in der neuesten Mitteilung. "Diese Zahlen sind nicht endgültig. Die Erfassung in vorübergehend besetzten und befreiten Gebieten dauert noch an", heißt es dem Bericht zufolge in der Mitteilung auf Telegram. Demnach seien die meisten Kinder in der Oblast Donezk getötet oder verletzt worden.

+++ 20:57 Grünen-Politiker Wagener fordert Marschflugkörper für Kiew - SPD widerspricht +++

In der Ampel könnte ein neuer Streit um Waffenlieferungen für die Ukraine entflammen: Wie der "Spiegel" berichtet, fordert der Grünen-Politiker Robin Wagener die Abgabe von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew. "Gerade in der aktuellen Phase ist deutlich: Die Ukraine braucht präzise Waffen mit größerer Reichweite, um Munitionsdepots, Kommandoposten, Abschussorte, und Logistikzenten ausschalten zu können", sagte der Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit dem südlichen Kaukasus, Moldau und Zentralasien im Auswärtigen Amt. Aus der SPD kommt jedoch Widerspruch. "Die Lieferung von Marschflugkörpern sehe ich kritisch", sagte der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner dem Magazin. Der SPD-Verteidigungspolitiker Joe Weingarten sagte: "Wir konzentrieren uns bei der Ukraine-Hilfe auf das, mit dem wir am besten helfen können: Artillerie, Logistik, Luftabwehr und gepanzerte Fahrzeuge." Bei den Taurus-Flugkörpern gebe es hingegen "eine Vielzahl technischer und logistischer Fragen", so Weingarten. "Sie würden die militärische Position der Ukraine auch nicht grundsätzlich verbessern", betonte er.

+++ 20:03 Militärbeamter: Russland feuert Streumunition auf Stadt in der Region Donezk +++

Nach Angaben eines ukrainischen Militärbeamten hat Russland Streumunition auf eine Stadt im Osten der Ukraine abgefeuert. Wie "Sky News" unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur Suspilne meldet, sei die Stadt Kostjantyniwka in der Region Donezk am Nachmittag unter Beschuss geraten. Mindestens zwei Menschen seien dabei verletzt worden, sagte Olesksiy Roslov, Chef der regionalen Militärverwaltung dem Bericht zufolge. "Heute Nachmittag haben die Russen einen Raketenangriff mit Streumunition auf Kostjantyniwka gestartet", sagte er. Insgesamt seien acht Häuser beschädigt worden. Streumunition ist international geächtet und in mehr als 100 Ländern verboten.

+++ 19:01 Russische Militäreinheit bei "Sabotageoperation" in Mariupol zerstört +++

Ukrainische Partisanen haben mit einer "Sabotageoperation" eine russische Militäreinheit in Mariupol zerstört. Das berichtet "Sky News" unter Berufung auf eine staatliche Zivilschutzorganisation. Bei dem Angriff wurden demnach drei Militärlastwagen zerstört, zudem ist "erheblicher Schaden" an einem Gebäude entstanden. "Partisanen haben in Mariupol eine Sabotageaktion durchgeführt", schrieb das Nationale Widerstandszentrum dem Bericht zufolge auf Telegram.

