Die CDU holt bei der Europawahl im Saarland trotz leichter Verluste die meisten Stimmen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt sie auf 32,5 Prozent der Stimmen. Das sind 2,5 Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014. Dahinter lande der Koalitionspartner SPD mit 23,1 Prozent. der damit zwar deutlich besser als auf Bundesebene abschneidet. Im Vergleich zur vorherigen Europawahl verlieren die Sozialdemokraten aber 11,3 Punkte.

+++ 00:27 Prognose: Salvinis Lega gewinnt in Italien +++

Bei der Europawahl in Italien triumphiert die rechte Lega von Matteo Salvini Prognosen zufolge. Die Lega erreicht zwischen 27 und 31 Prozent der Stimmen, wie aus Nachwahlbefragungen für den Sender Rai hervorgeht. Der Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, muss einen schweren Rückschlag hinnehmen - und bleibt möglicherweise sogar hinter den überraschend starken Sozialdemokraten der PD zurück.

+++ 00:05 Slowenien: Sieg für oppositionelle Rechte +++

In Slowenien gewinnt die oppositionelle rechtsnationale SDS die Europawahl. Die Partei des früheren Ministerpräsidenten Janez Jansa erringt im Bündnis mit der kleineren rechten SLS drei von acht slowenischen Sitzen im Europaparlament, berichtet die Nachrichtenagentur STA. Die Liste Marjan Sarec des gleichnamigen Ministerpräsidenten und die mit ihm koalierenden Sozialdemokraten schicken je zwei Abgeordnete nach Brüssel. Die konservative Partei NSi kommt auf ein Mandat.

+++ 23:51 Brexit-Partei klar stärkste Partei in Großbritannien +++

Bei der Europa-Wahl in Großbritannien liegt die EU-feindliche Brexit-Partei ersten Ergebnissen zufolge mit 31,5 Prozent vorne. Die konservativen Tories der zurückgetretenen Premierministerin Theresa May fallen demnach auf 7,5 Prozent zurück, wie die BBC nach der Auszählung von mehr als zehn Prozent der Stimmen meldet. Die Konservativen kommen damit auf den fünften Platz nach den pro-europäischen Liberaldemokraten, der Labour-Partei und den Grünen.

+++ 23:36 CSU knackt in Bayern die 40-Prozent-Marke +++

Die CSU holt bei der Europawahl in Bayern 40,7 Prozent der Stimmen. Nach dem vorläufigen Endergebnis kann sich die Partei von Europa-Spitzenkandidat Manfred Weber damit im Vergleich zur Europawahl 2014 leicht um 0,2 Prozentpunkte verbessern. Zweitstärkste Kraft in Bayern werden die Grünen mit 19,1 Prozent, die SPD stürzt auf 9,3 Prozent ab.

+++ 23:26 Liberale Vestager will EU-Kommissionspräsidentin werden +++

Nach den Zugewinnen der Liberalen bei der Europawahl äußert die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager klare Ansprüche auf den Kommissionschefposten. "Es wäre merkwürdig, in Debatten mit Kandidaten teilzunehmen, die diesen Anspruch haben, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dieselben Ambitionen habe - also ja", sagt Vestager der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob sie nun ihren Hut für das Amt offen in den Ring werfe. Es sei nun wahrscheinlich, dass auch Kandidaten für den Posten auftauchten, die bislang nicht öffentlich angetreten seien, so Vestager weiter. Die Dinge würden in den kommenden Tagen eher intransparent ablaufen. "Leute werden mit Leuten sprechen, die mit Leuten sprechen..."

Was am Superwahlsonntag geschah, lesen Sie hier.