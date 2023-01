Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht sich für 2023 den Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland. "Wir sind bereit, für die Freiheit zu kämpfen", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft kurz vor Mitternacht. "Deshalb ist jeder von uns hier. Ich bin hier. Wir sind hier. Ihr seid hier. Alle sind hier. Wir alle sind die Ukraine", so Selenskyi.

+++ 22:42 Ukraine meldet Einflug russischer Kamikaze-Drohnen +++

Kurz vor dem Jahreswechsel meldet die Ukraine den Einflug von Kamikaze-Drohnen aus Russland. In den Städten Odessa und Mykolajiw im Süden sowie Dnipro im Zentrum des Landes herrscht Luftalarm, berichtet die Agentur Unian. Der Militärverwalter von Mykolajiw, Vitali Kim, berichtet von zwei Formationen von Drohnen, die in seinem Gebiet gesichtet worden seien. Die Luftabwehr habe das Feuer auf die Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion eröffnet.

+++ 21:49 Selenskyj wünscht Ukrainern ein Jahr des Sieges +++

In einer kurzen Glückwunschbotschaft zum Jahreswechsel wünscht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges". Das sei der einzige Wunsch, den es zum Jahreswechsel gebe, schreibt er unter anderem auf Twitter zu einem Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem bescheiden geschmückten Weihnachtsbaum. "Und er wird nicht durch ein Wunder wahr werden, sondern durch unsere Arbeit, Kampf, gegenseitige Hilfe, Menschlichkeit."

+++ 21:05 Macron sichert Ukraine Hilfe bis zum Sieg zu +++

Frankreich sichert der Ukraine bis zum Sieg Unterstützung zu. Im neuen Jahr stünde Frankreich vorbehaltlos an der Seite der Ukraine, sagt Präsident Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache.

+++ 19:46 Kiew: Luftangriffe verursachen keinen "schwerwiegenden Schaden" +++

Die russischen Luftangriffe am Silvestertag sind nach Angaben der ukrainischen Regierung ohne Erfolg geblieben. Es sei kein "schwerwiegender Schaden" an der landesweiten Energieinfrastruktur entstanden, schreibt Energieminister German Galuschenko auf Facebook. Die Luftabwehr habe "exzellente Arbeit" geleistet. Der Energieversorger der Hauptstadt Kiew soll dem Vernehmen nach sogar vorübergehende Notfall-Blackouts zum Stromsparen abgesagt haben. Bei den jüngsten Angriffen wurde in Kiew ein Hotel und ein Wohngebäude schwer beschädigt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.

+++ 18:22 Ukrainische Artillerie greift Luhansk an +++

Ukrainische Artillerie hat russische Stellungen im Osten der Ukraine angegriffen. Dabei sei das Dorf Perwomajskoje in der Region Luhansk im Donbass mindesten zweimal Ziel von Beschuss aus dem amerikanischen HIMARS-Mehrfachraketenwerfer geworden, meldet die russische Agentur TASS unter Berufung auf örtliche Behörden. Angaben zu Opfern oder Schäden gibt es nicht.

