Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht im Einsatz iranischer Drohnen ein Zeichen der Schwäche Russlands. "Der russische Hilferuf an den Iran ist die Anerkennung des militärischen und politischen Bankrotts durch den Kreml", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Russland habe jahrzehntelang Milliarden Dollar in seinen militärisch-industriellen Komplex gesteckt, doch schließlich müsse es auf "ziemlich einfache Drohnen und Raketen" aus Teheran setzen. Der Beschuss der Ukraine mit ganzen Schwärmen dieser Drohnen mache den Russen vielleicht taktisch Hoffnung. "Strategisch wird es ihnen ohnehin nicht helfen", sagt Selenskyj.

+++ 23:50 US-Kampfjets fangen zwei russische Bomber nahe Alaska ab +++

Nahe des Bundesstaates Alaska haben US-Kampfjets zwei russische Bomber abgefangen. Die Bomber vom Typ Tu-95 seien am Montag in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (Air Defense Identification Zone) von Alaska geflogen, erklärt das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad. Die russischen Flugzeuge hätten sich zu dem Zeitpunkt, als sie von den US-amerikanischen F-16-Jets abgefangen worden seien, im internationalen Luftraum befunden und seien nicht in den Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen, hebt Norad hervor. Das russische Vorgehen werde weder als "Bedrohung" noch als "provokativ" eingeschätzt. Es würden "routinemäßig" ausländische Flugzeuge in diesem Gebiet beobachtet und "wenn nötig" heraus eskortiert.

+++ 23:06 Pentagon prüft Alternativen zu Starlink-Satellitensystem +++

Tech-Milliardär Elon Musk hat zwar die weitere Finanzierung des Satelliten-Internets für die Ukraine zugesagt, das US-Verteidigungsministerium verhandelt aber auch mit anderen Anbietern über eine dauerhafte Lösung. Bisher habe man Musks Raumfahrt-Firma SpaceX nichts für den Betrieb des Internet-Dienstes Starlink in der Ukraine bezahlt, sagt ein Pentagon-Sprecher. Das Verteidigungsministerium sei in Gesprächen mit SpaceX sowie anderen Unternehmen, um zu sehen, wie Satelliten-Internet dort am besten bereitgestellt werden könne.

+++ 22:21 USA wollen Verkauf von iranischen Drohnen an Russland erschweren +++

Die USA wollen "praktische, aggressive" Schritte unternehmen, um dem Iran den Verkauf von Drohnen an Russland weiter zu erschweren. Es seien bereits Sanktionen und Exportkontrollen eingeführt worden, sagt ein Sprecher des Außenministeriums. Die nach seiner Darstellung sich vertiefende Allianz zwischen den Regierungen in Moskau und Teheran sollte von der Welt als "schwerwiegende Bedrohung" eingestuft werden.

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.