Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert Russland erneut zum bedingungslosen Rückzug seiner Soldaten aus dem Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja auf. In seiner abendlichen Videoansprache warnt er vor den Folgen einer möglichen nuklearen Katastrophe. "Jeder radioaktive Zwischenfall im Atomkraftwerk Saporischschja könnte auch zu einem Schlag gegen die Staaten der Europäischen Union und gegen die Türkei und gegen Georgien und gegen die Staaten weiter entfernter Regionen werden", sagt der Staatschef. "Alles hängt nur von der Richtung und der Stärke des Windes ab", so Selenskyj. Das von Russland besetzte größte Kernkraftwerk Europas wird seit Tagen beschossen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.

+++ 23:56 Prorussische Separatisten stellen fünf Europäer in der Ukraine vor Gericht +++

In Donezk stehen fünf Europäer vor Gericht, bei denen es sich russischen Medien zufolge um Söldner handeln soll. Zum Prozessauftakt plädieren die fünf Angeklagten - ein Schwede, ein Kroate und drei Briten - auf nicht schuldig. Nach dem Gesetz der selbsternannten prorussischen Volksrepublik Donezk könnte den Europäern die Todesstrafe drohen. Die nächste Gerichtsanhörung ist erst für Oktober angesetzt. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti waren drei der Angeklagten im ukrainischen Hafen Mariupol gefangengenommen worden. Ihnen drohe wegen versuchter "Machtübernahme" und "Beteiligung an einem bewaffneten Konflikt als Söldner" die Hinrichtung.

+++ 23:08 Angebliche Blockade von Experten-Mission: UN widerspricht Moskau +++

Angesichts anhaltender Vorwürfe wegen der Verzögerung einer internationalen Experten-Mission zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja widersprechen die UN russischen Vorwürfen. Die Vereinten Nationen hätten eine Operation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA anders als von Moskau dargestellt weder verhindert noch blockiert. "Das UN-Sekretariat ist nicht befugt, Aktivitäten der IAEA zu blockieren oder abzubrechen", sagt UN-Sprecher Stephane Dujarric. Die IAEA handle unabhängig. Dujarric betont, dass die Ukraine den Schutz einer entsprechenden Mission von ukrainisch kontrolliertem Gebiet aus gewährleisten könne. "Aber es muss eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben" - schließlich befinde sich das Kraftwerk derzeit auf von Russland kontrolliertem Territorium.

+++ 22:30 Norwegen baut auf Deutschland: Mehr Rüstungskooperation geplant +++

Norwegen will die Rüstungskooperation mit Deutschland ausbauen. Man habe über Jahrzehnte stark auf deutsche Technologie gesetzt und sei an einer weiteren Zusammenarbeit etwa bei U-Booten interessiert, sagt Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz in Oslo. Er betont zuvor, dass alle skandinavischen Länder eine engere militärische Kooperation mit Deutschland suchten, das der wichtigste Partner der Nordstaaten sei. Auch Scholz verweist auf gemeinsame Rüstungsprojekte. Beide erwähnen, dass man sich auch bei der militärischen Hilfe für die Ukraine eng abstimme.

+++ 22:12 Ukrainisches Parlament verlängert Kriegsrecht bis Ende November +++

Das ukrainische Parlament verlängert das seit dem 24. Februar geltende Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung erneut um 90 Tage. Das teilt Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk nach einer Sitzung mit. Kriegsrecht und Mobilmachung einschließlich der Ausreisesperre für Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren gelten nun bis einschließlich 21. November. Es ist bereits die zweite Verlängerung seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp einem halben Jahr. Das Kriegsrecht gibt dem Militär erweiterte Rechte und schränkt bürgerliche Freiheiten wie das Demonstrationsrecht ein.

