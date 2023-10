Das österreichische Außenministerium gibt den Tod von zwei weiteren österreichisch-israelischen Staatsbürgern bekannt. Der Tod eines dritten Doppelstaatsbürgers war bereits am Vortag bestätigt worden. Die Männer seien "Opfer des brutalen Terrors der Hamas auf Israel" geworden, teilt das Ministerium am Donnerstagabend mit. Der Verbleib von zwei weiteren österreichisch-israelischen Personen sei nach dem Angriff der islamistischen Hamas weiterhin ungeklärt.

+++ 00:30 Türkische Gemeinde: Nicht von Hamas instrumentalisieren lassen +++

Nach dem Aufruf der Terrororganisation Hamas zu ihrer weltweiten Unterstützung an diesem Freitag warnt die Türkische Gemeinde davor, dem nachzukommen. "Halten Sie sich von der Manipulation der Hamas fern, diese schadet den Muslimen in aller Welt!", sagt der Vorsitzende Gökay Sofuoglu dem "Tagesspiegel". "Wir sollten gemeinsam klare Kante zeigen. Ich appelliere deshalb an alle Muslime in Deutschland, sich nicht von der Hamas instrumentalisieren zu lassen." Er sorge sich wegen des Terrors in Israel und der Solidaritätsbekundungen in Deutschland um das "friedliche Zusammenleben" hierzulande. Die Terrororganisation Hamas hatte außerdem die Palästinenser zu einer "Generalmobilmachung" aufgerufen. Zudem sollten sie an der Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem protestieren. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt nicht vor.

+++ 00:25 EU leitet Ermittlungen gegen X wegen Desinformation ein +++

Die Europäische Union gibt eine Untersuchung gegen den früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst X im Zusammenhang mit Desinformationen bekannt. Es solle geprüft werden, ob der Dienst des Tesla-Chefs Elon Musk die EU-Vorschriften gegen illegale und schädliche Inhalte im Netz eingehalten habe, teilt die EU-Kommission mit. Eine Stellungnahme von X liegt nicht vor. Nach dem Angriff der Hamas war Kritik an der Verbreitung unter anderem von pro-islamistischen Inhalten in sozialen Medien lautgeworden.

+++ 00:11 Insider: US-Verteidigungsminister reist nach Israel +++

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin soll einem Insider zufolge an diesem Freitag Israel besuchen. Er werde sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und Kabinettsmitgliedern treffen, sagt ein hochrangiger US-Vertreter vor Journalisten. Austin werde über Israels "operative Planung und ihre Ziele für diesen Konflikt sprechen".

+++ 23:40 Polizei setzt Tränengas bei Palästinenser-Demo in Paris ein +++

Die französische Polizei löst in Paris eine verbotene pro-palästinensische Demonstration mit Tränengas und Wasserwerfern auf. Trotz eines Verbotes waren mehrere Hundert Menschen im Zentrum der Stadt zusammengekommen. Sie skandierten "Israel Mörder" und bezeichneten den französischen Präsidenten Macron als "Komplizen". Die radikal-islamische Hamas hat für Freitag zu Demonstrationen aufgerufen.

+++ 23:27 Palästinenser melden mehr als 1500 Tote im Gazastreifen +++

Das palästinensische Gesundheitsministerium meldet 1537 Todesopfer durch israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen seit Samstag. Die Zahl der Verletzten liege bei 6612, heißt es weiter. Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas hatten am Samstag ein Massaker unter israelischen Zivilisten in Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Es war das schlimmste Blutbad der israelischen Geschichte. Mehr als 1200 Menschen wurden dabei getötet und mindestens 3391 weitere verletzt.

+++ 23:01 Berliner Polizei geht gegen pro-palästinensische Demonstranten vor +++

Bei einer angemeldeten Demonstration gegen "Neokolonialismus" in der Nähe des Auswärtigen Amtes in Berlin hat es auch pro-palästinensische Sympathiebekundungen gegeben. Nachdem Teilnehmer palästinensische Fahnen zeigten und mit Rufen das Existenzrecht Israels in Frage stellten, schritt die Polizei ein. Dabei kam es zu Rangeleien mit Demonstranten. Das Lagezentrum der Polizei wies auf Anfrage darauf hin, dass nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel auch immer wieder Personen oder kleinere Gruppen im Stadtgebiet ihre Unterstützung zeigten.

+++ 22:29 Blinken kündigt Treffen mit Abbas an +++

US-Außenminister Blinken will sich mit dem palästinensischen Präsidenten Abbas treffen. Er werde nach seinem Aufenthalt in Israel nach Jordanien weiterreisen, um dort Abbas sowie den jordanischen König Abdullah II. zu treffen, kündigt Blinken in Tel Aviv an. Danach werde Blinken auch Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten besuchen, um mit Regierungsvertretern zu sprechen, teilt das US-Außenministerium mit. Bei jedem dieser Treffen gehe es darum, auf die Länder einzuwirken, um eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern und eine Freilassung der Geiseln in Gaza zu erreichen, sagt Blinken.

+++ 22:15 "Palästinenser sollen standhaft bleiben": Ägypten hält Gaza-Grenze geschlossen +++

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi fordert die Menschen im Gazastreifen auf, trotz der massiven israelischen Angriffe in dem Palästinensergebiet auszuharren. Die Bewohner müssten "standhaft bleiben und auf ihrem Land bleiben", sagt al-Sisi. Ägypten fühle sich aber verpflichtet, "in dieser schwierigen Zeit" die Bereitstellung "medizinischer und humanitärer Hilfe" sicherzustellen und die "legitimen Rechte" der Palästinenser zu gewährleisten. International waren zuvor Rufe nach humanitärer Hilfe und einem humanitären Korridor laut geworden, auch um Palästinensern die Flucht vor einer möglichen israelischen Bodenoffensive zu ermöglichen.

+++ 21:55 USA organisieren Charterflüge für Evakuierung +++

Die USA wollen wie andere Länder auch Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger aus Israel anbieten. Von Freitag an werde "die US-Regierung Charterflüge für einen Transport von Israel zu Orten in Europa organisieren", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, im Weißen Haus. An den "Details" werde aber noch gearbeitet. "Uns ist allen die begrenzte Verfügbarkeit von kommerziellen Flügen aus Israel heraus sehr bewusst", sagt Kirby. Zugleich hätten US-Staatsangehörige nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas signalisiert, das Land verlassen zu wollen.

