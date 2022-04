Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert von der SPD-Führung die Einleitung eines Parteiausschluss-Verfahrens gegen Altkanzler Gerhard Schröder wegen dessen Äußerungen über den Ukraine-Krieg in der New York Times. "Das Interview in der New York Times ist schon ziemlich verstörend und es muss Folgen haben. Die gesamte SPD-Führung hat gesagt: Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein", sagt Wüst beim Sender "Bild TV". Jetzt sage er, dass er genau das vorhabe. "Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen."

+++ 00:18 Klitschko fordert Sanktionen gegen Altkanzler Schröder +++

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fordert nach den jüngsten Interview-Äußerungen von Gerhard Schröder über den Krieg in der Ukraine Sanktionen des Westens gegen den Altkanzler. "Alle diejenigen, die weiterhin für Kriegsverbrecher Putin arbeiten, müssen hart sanktioniert werden", sagt Klitschko der Zeitung "Bild". Schröder sei Teil des Putin-Systems und damit "mitverantwortlich für das Abschlachten von Frauen und Kindern in der Ukraine. Angesichts seiner Propaganda für den Kreml fragt man sich, warum Schröder in Hannover wohnt und nicht in Moskau."

+++ 23:36 Austin und Blinken reden "in diesem Moment" mit Selenskyj +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Abend in Kiew mit US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zusammengetroffen. Die Besucher aus den USA unterhielten sich "in diesem Moment mit dem Präsidenten", sagt Selenskyjs Berater Oleksij Arestowitsch in einem Interview auf der Videoplattform Youtube. Bei den Gesprächen mit den US-Ministern sollte es nach Angaben Selenskyjs um die US-Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte gehen. Es handelte sich um den ersten offiziellen Besuch von US-Regierungsmitgliedern in der Ukraine seit Beginn des russischen Einmarschs am 24. Februar.

+++ 22:46 OSZE setzt sich für Freilassung von Mitarbeitern in Ukraine ein +++

Die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fordert die sofortige Freilassung von vier lokalen Mitarbeitern im Osten der Ukraine. Sie seien in Gebieten der Bezirke Luhansk und Donezk festgenommen worden, die nicht unter der Kontrolle der Regierung in Kiew stehen. "Sie werden schon seit einiger Zeit ohne Anklage festgehalten, und die OSZE und ihre Familien werden nicht ausreichend über ihre Situation informiert", sagt der polnische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau. Die in Wien ansässige OSZE hatte Ende Februar beschlossen, ihre internationalen Beobachter angesichts der russischen Invasion außer Landes zu bringen. Die unbewaffneten Experten überwachten vor allem die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Nach dem Abzug blieben ukrainische Mitarbeiter zurück.

+++ 22:06 US-Außenminister Blinken kommt in Kiew an +++

US-Außenminister Antony Blinken erreicht nach ukrainischen Angaben Kiew. Dort führe er Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagt einer von dessen Beratern. Selenskyj hatte am Samstag ankündigt, dass auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die ukrainische Hauptstadt besuchen wolle.

+++ 21:35 SPD-Spitzenkandidat fordert Löschung von Geisels Ukraine-Beitrag +++

Der SPD-Spitzenkandidat zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai, Thomas Kutschaty, forderte Düsseldorfs ehemaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel nach eigenen Angaben in einem Telefonat auf, seinen Beitrag zum Ukraine-Krieg "noch heute" zurückzuziehen. "Thomas Geisels Blogbeitrag kann so nicht stehen bleiben. Gerade die Kriegsverbrechen von Butscha erlauben keine Relativierungen", sagt Kutschaty der "Rheinischen Post". SPD-Politiker Geisel hatte unter der Überschrift "Es reicht, Herr Melnyk!" das forsche Auftreten des ukrainischen Botschafters in Deutschland und den moralischen Druck der Ukraine für Waffenlieferungen kritisiert. Unter anderem warf er der Ukraine eine "Genozid-Rhetorik" vor, die Opferzahlen höher erscheinen lasse.

+++ 21:11 Künstler malt Zaun des Deutschen Botschafts-Grundstücks in Wien blau-gelb an +++

Aktivisten malen den Zaun des Deutschen Botschafts-Grundstücks in Wien in den ukrainischen Nationalfarben an. Das Gelände liegt direkt gegenüber der Russischen Botschaft. "Wir tolerieren das", sagt ein Sprecher der deutschen Vertretung der Deutschen Presse-Agentur. Er stellt jedoch klar, dass die blau-gelbe Aktion am Samstag nicht von seiner Botschaft in Auftrag gegeben oder durchgeführt wurde. Laut dem deutschen Gesandten Rainer Rudolph steht ein Künstler hinter der Umgestaltung des Zauns um die Baustelle, auf der das neue deutsche Botschaftsgebäude errichtet wird. Bemalt wird "die Seite, auf die es ankommt, damit die Nachbarn dort einen guten Blick darauf haben", schreibt Rudolph auf Twitter.

+++ 20:42 Habeck kritisiert Unions-Antrag zu Waffenlieferungen +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nennt es "insgesamt nicht glücklich", dass der Bundestag in der Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine über zwei Anträge abstimmen könnte. Im ZDF spricht er unter Anspielung auf eine eigene Vorlage der Opposition von seiner Hoffnung "dass Deutschland sich in der Stärke der Einheit der letzten Tage und Wochen wieder zusammenfindet und auch geschlossen und gemeinsam der Bundestag abstimmen kann".

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.