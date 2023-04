NATO-Neumitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagt der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügt Bauer hinzu. Ob die NATO Truppen in Finnland stationieren wird, sei "eine Frage, die mit Finnland beginnt", sagte er. Der Kreml hatte als Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands angekündigt, seine Truppen im Nordwesten Russlands in den kommenden Jahren zu verstärken.

+++ 00:19 Selenskyj: "Ukraine wird nie ein Land der Ruinen sein" +++

Nach einer Reise in den Norden der Ukraine verspricht Präsident Wolodymyr Selenskyj den Wiederaufbau des durch den russischen Angriff zerstörten Landes. "Die Ukraine wird niemals ein Land der Ruinen sein, egal wie sehr der Kreml davon träumt", sagt der 45-Jährige in seiner täglichen Videoansprache. Bei seiner Visite in der Region Tschernihiw wurde der ukrainische Präsident auch von Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck begleitet. Die Altstadt von Tschernihiw soll nach Angaben Selenskyjs den Status des UNESCO-Weltkulturerbes erhalten.

+++ 23:26 Habeck über Waffenhilfe: "Schäme mich zutiefst, dass es zu spät war" +++

Bei seinem Besuch in der Ukraine leistet Bundeswirtschaftsminister Habeck Abbitte für die späten Waffenlieferungen an die Ukraine. Bei einer Sitzung, an der auch Präsident Wolodymir Selenskyj teilnimmt, sagt Habeck, dieser habe ihn und die anderen Kabinettsmitglieder schon 2021 vor der Gefahr eines Krieges gewarnt. Damals sei Deutschlands aber nicht in der Lage oder willens gewesen, die angefragte Waffenhilfe zu leisten. "Wir haben unsere Position geändert, aber es hat zu lange gedauert", so der Grünen-Politiker. Er spreche nicht für alle deutschen Politiker, betont Habeck. "Aber ich schäme mich zutiefst, dass es zu spät war".

+++ 22:15 Russisches Parlament will Gesetzgebung verschärfen +++

Das russische Parlament plant vor dem Hintergrund des Attentats auf einen kremlnahen Militärblogger offiziellen Angaben nach weitere Gesetzesverschärfungen. "In der nächsten Zeit schlagen wir Änderungen vor, die die Strafen für Terrorismus verschärfen", schreibt der Chef des Sicherheitsausschusses im Parlament, der russischen Staatsduma, Wassili Piskarjow, auf seinem Telegram-Kanal. Die Änderungen beträfen nicht nur Terroranschläge selbst, sondern auch Beihilfe und Terror-Propaganda, kündigte der Abgeordnete der Kremlpartei Geeintes Russland an.

+++ 21:56 Deutscher Hilfstransport soll von Scharfschützen beschossen worden sein +++

Ein deutscher Hilfstransport wurde einem Medienbericht zufolge bereits vor zwei Wochen in der Ukraine von Scharfschützen beschossen. Wie der "Bayerische Rundfunk" nun berichtet, sei dabei ein ukrainischer Soldat getötet worden. Zudem seien beide Fahrer des Transports verletzt worden, einer davon schwer, wie die Vorsitzende des Vereins "Hilfe für die Ukraine Weißenburg", Melitta Heuberger, dem BR erklärt. Insgesamt sei der Transport bis zu 60-mal durchlöchert worden, heißt es.

+++ 21:28 Bayer will "massiv" in Saatgutproduktion in der Ukraine investieren +++

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck ist mit einer Wirtschaftsdelegation nach Kiew gereist. Neben dem Wiederaufbau und der Zusammenarbeit im Energiebereich, geht es auch um Investitionen deutscher Firmen - darunter der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. "Wir investieren massiv in die Saatgutproduktion, werden 60 Millionen Euro hier noch mal zusätzlich investieren, das ist eine sehr, sehr große Investition, die im doppelten Sinne Hoffnung macht. Zum einen den vielen Bauern, die auf gutes Saatgut warten, zum anderen aber auch der Regierung", sagt Matthias Berninger, Leiter des Bereichs "Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit" der Bayer AG, ntv.

+++ 20:57 Putin ehrt getöteten Militärblogger posthum +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getöteten Militärblogger Wladlen Tatarski posthum ausgezeichnet. Tatarski, der mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin hieß, sei "für die Tapferkeit und den Mut", die er bei der Ausübung seines Berufes gezeigt habe, mit dem Tapferkeitsorden geehrt worden, teilt der Kreml mit. Tatarski war ein Befürworter der russischen Offensive in der Ukraine, schrieb aber auch kritisch über das russische Militär. Berichten zufolge war dem 40-Jährigen in dem Café eine Büste als Geschenk überreicht worden, in der sich ein Sprengsatz befand.

+++ 20:43 Chirurgen schenken versehrten Ukrainern neue Gesichter +++

Der russische Überfall hinterlässt in der Ukraine Tod und Verzweiflung. Verwundete leiden körperlich oft ein Leben lang. Besonders traumatisierend sind schwerwiegende Verletzungen des Gesichts. Mediziner aus den USA und Kanada reisen deshalb in das angegriffene Land, um Betroffenen zu neuen Lebensmut zu schenken.





