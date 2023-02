Bundesinnenministerin Nancy Faeser mahnt eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine innerhalb der EU an. "Sollte es eine weitere große Fluchtbewegung aus der Ukraine geben, müssen die Flüchtlinge in Europa besser verteilt werden", sagt Faeser der "Bild am Sonntag". "Dabei sollten besonders unsere osteuropäischen Nachbarn entlastet werden. Polen hat bislang über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Spanien 160.000. Das kann nicht so bleiben." Eine Aufnahmegrenze für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine lehnt die Ministerin ab: "Acht von zehn Flüchtlingen sind im letzten Jahr aus der Ukraine zu uns gekommen, über eine Million Menschen. Sie haben ihr Leben retten können vor Putins grausamem Krieg. Für die geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine kann man keine Aufnahmegrenze definieren."

+++ 20:53 Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfflugzeug bei Bachmut +++

Der ukrainische Grenzschutz hat am Samstag nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Der Vorfall soll sich im schwer umkämpften Bachmut ereignet haben. Ein Angehöriger der Grenzschutzeinheiten habe das Flugzeug mit einer westlichen, schultergestützten Flugabwehr-Waffen getroffen, heißt es. Bei dem Kampfjet habe es sich vermutlich um eine Su-25 gehandelt. Weil kein Fallschirmabsprung beobachtet worden sei, sei der Pilot wohl "demilitarisiert" worden. Die Formulierung spielt auf Kreml-Propaganda an, wonach die russische Invasion die "Demilitarisierung" der Ukraine zum Ziel habe.

+++ 20:49 Moskau setzt erstmals unbemannte Seedrohne ein +++

