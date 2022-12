Nach den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffen auf Militärstützpunkte in Russland erklärt die US-Regierung, sie habe Kiew nicht zu Angriffen auf Russland "ermutigt" oder "befähigt". Außenminister Antony Blinken sagt: "Wir haben die Ukrainer weder ermutigt noch befähigt, innerhalb Russlands anzugreifen." Es sei jedoch wichtig, zu verstehen, "was die Ukrainer tagtäglich durch die anhaltende russische Aggression erleben". Nach russischen Angaben wurden bei den Drohnenangriffen am Montag auf drei Stützpunkte in Zentralrussland drei Menschen getötet und zwei Flugzeuge beschädigt. Kiew hat sich bislang nicht dazu geäußert.

+++ 23:37 Selenskyj dankt Soldaten bei Truppenbesuch +++

Bei einem Besuch in Frontnähe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Soldaten für die Verteidigung ihres Landes unter schwierigsten Bedingungen gedankt. Er habe während des Aufenthalts im ostukrainischen Gebiet Donezk auch Auszeichnungen verliehen an die Soldaten, die an den "gefährlichsten und verantwortungsvollsten" Orten eingesetzt seien, sagt Selenskyj in einem Video, das er nach seiner Rückkehr nach Kiew veröffentlicht hat. Er sei auch im Gebiet Charkiw gewesen und habe dort Ärzte getroffen, die verwundete Kämpfer behandeln.

+++ 22:08 Lettland entzieht russischem TV-Sender die Lizenz +++

Lettland hat dem russischen Fernsehsender Doschd, der nach Moskaus Einmarsch in die Ukraine in das Nachbarland im Baltikum abgewandert war, wegen zahlreicher Verstöße die Lizenz entzogen. "Doschd TV wird am 8. Dezember aufhören zu senden", teilte der Chef der lettischen Regulierungsbehörde, Ivars Abolins, bei Twitter. Lettlands Gesetze müssten "von allen respektiert werden", sagte er. Dem Sender, der 2010 als wichtigster Oppositionskanal in Russland gegründet worden war, wird vorgeworfen, russische Soldaten zu unterstützen und keine lettische Übersetzung sicherzustellen, wie die Nachrichtenagentur Leta berichtete.

Vergangenen Freitag war Doschd bereits mit einer Strafe in Höhe von 10.000 Euro belegt worden, weil der Sender eine Karte gezeigt hatte, die die annektierte ukrainische Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet darstellte. Zudem soll er seine Zuschauer aufgerufen haben, russischen Soldaten Ausrüstung an die Front zu schicken. Der Fernsehsender wies die Vorwürfe als "unfair und absurd" zurück und kündigte an, seine Aktivitäten von nun an auf Youtube zu verlagern.

+++ 21:45 Ukrainische Devisenbestände höher als vor Krieg +++

Die Devisenbestände in der Ukraine sind derzeit höher als vor der russischen Invasion. Die Notenbank des Landes teilt mit, dass die Reserven in ausländischer Währung per 1. Dezember 27,95 Milliarden Dollar betragen hätten. Am Morgen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hatten sich die Devisenbestände laut Zentralbank auf 27,42 Milliarden Dollar belaufen. Im November hätten die Devisenreserven um 10,7 Prozent zugenommen, teilt die Zentralbank weiter mit.

+++ 21:20 Polen will deutsches Flugabwehr-Angebot nun doch akzeptieren +++

Polen will die von Deutschland zur Verteidigung seines Luftraums angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Man arbeite daran, die Patriots auf polnischem Gebiet zu stationieren und sie dem polnischen Kommandosystem zu unterstellen, schrieb Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak auf Twitter. Er zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass das deutsche Verteidigungsministerium es abgelehnt hat, Patriots in der Ukraine zu stationieren.

+++ 20:59 Trotz fehlendem Warmwasser und Strom: Aus- und Einreisen an ukrainischer Grenze laut Frontex unauffällig +++

Nach den schweren russischen Raketenangriffen auf die Energieversorgung der Ukraine hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex bislang keine bedeutende Veränderung im Grenzverkehr registriert. In der vergangenen Woche seien aus der Ukraine 229.542 Menschen in ein EU-Land eingereist, teilte Frontex am Dienstag per Twitter mit. Im gleichen Zeitraum überquerten 208.988 Menschen die Grenze eines EU-Landes in Richtung Ukraine. Vergleichszahlen der Vorwochen waren zunächst nicht unmittelbar verfügbar. Russlands Raketenangriffe haben seit Oktober die Energieversorgung der Ukraine massiv beschädigt. Millionen Menschen haben zeitweise nur noch eingeschränkt Zugang zur Stromversorgung. Auch die Versorgung mit Wasser und Wärme ist vielerorts schwierig.

