Die ersten britischen Kampfpanzer vom Typ Challenger sind in der Ukraine eingetroffen und sollen bei einer Gegenoffensive der Ukraine im Frühjahr zum Einsatz kommen. Das bestätigt eine Sprecherin des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow teilt mit, er habe "Neuzugänge" für die ukrainischen Streitkräfte inspiziert. Neben Challenger-Panzern gehören dazu deutsche Marder-Schützenpanzer, gepanzerte LKW vom Typ Cougar und gepanzerte Transporter vom Typ Stryker aus den USA. Er bezeichnet die britischen Challenger als "militärische Kunstwerke".

+++ 23:56 Selenskyj hält Lagebesprechung in der Ostukraine ab +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine militärische Lagebesprechung mit dem Generalstab erstmals außerhalb der Hauptstadt Kiew abgehalten. "Wir haben die allgemeine Situation in den Frontgebieten besprochen, die Stärkung und den Schutz unserer Grenzen entlang der gesamten Front - vom Gebiet Cherson bis zum Gebiet Charkiw", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. Die Lagebesprechung fand demnach in der Industriestadt Dnipro statt, in der es viele Rüstungsbetriebe gibt.

+++ 23:06 Moskaus Nord-Stream-Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat +++

Russland scheitert mit seiner Resolution für eine Untersuchung der Explosionen an den Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Bei einer Abstimmung des mächtigsten UN-Gremiums stimmen nur China und Brasilien mit Moskau, die zwölf übrigen Länder enthalten sich. Der Beschluss hätte UN-Generalsekretär António Guterres aufgefordert, eine unabhängige internationale Untersuchung zu dem mutmaßlichen Sabotageakt einzuleiten. Einige Ratsmitglieder enthielten sich, weil sie Russlands Vorstoß als politisches Manöver betrachten.

+++ 22:20 Atomwaffen in Belarus: Moskau wirft Westen Doppelmoral vor +++

Das Außenministerium in Moskau wirft dem Westen nach dessen Kritik an den Plänen zur Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus Doppelmoral vor. "Die inadäquate Reaktion einer Reihe westlicher Hauptstädte auf unsere Kooperation mit Belarus bei der militärischen Atomnutzung kann nur Befremden hervorrufen", sagt Außenamtssprecherin Maria Sacharowa einer vom Ministerium veröffentlichten Erklärung zufolge. Schließlich habe die NATO das Konzept gemeinsamer Atom-Missionen eingeführt und die USA hätten Atombomben in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei stationiert.

+++ 21:55 ISW: Putin glaubt weiter an "vollständigen Sieg" +++

Das Institute for the Study of War sieht bei Putin keine Bereitschaft für Verhandlungen. Demnach suche Russlands Präsident weiterhin den "vollständigen Sieg" und sei davon überzeugt diesen, auch durch einen langwierigen Krieg, noch immer erreichen zu können. Der Kremlchef glaube weiterhin, der Ukraine seinen Willen aufzwingen zu können, sobald der Westen Kiew habe fallen lassen. Die aktuellen militärischen Realitäten hätten ihn offenbar nicht überzeugt, dass er eine Verhandlungslösung anstreben müsse, schreiben die Experten.

