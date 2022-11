Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert die Bundesregierung nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress auf, so schnell wie möglich mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. "Die Bundeswehr könnte sofort 50 Marder liefern und die Ausbildung anbieten", sagt die FDP-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sollten die Republikaner die Mehrheit im Kongress stellen, wird die parlamentarische Unterstützung in den USA für die Ukraine schwieriger, die Finanzierung wird in vielen Punkten auf den Prüfstand kommen", warnt Strack-Zimmermann. Deutschland müsse jetzt die "von seinen westlichen Partnern geforderte Führungsrolle in Europa übernehmen und entschieden und mutig ohne Zweifel vorangehen".

+++ 23:18 Selenskyj mahnt nach Russen-Abzug bei Cherson Zurückhaltung an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht angesichts des von Moskau angekündigten Abzugs aus der südukrainischen Stadt Cherson und vom gesamten rechten Dnipro-Ufer keinen Grund für Euphorie. Nach dieser Ankündigung herrsche zwar "viel Freude", sagt er in seiner täglichen Videoansprache. "Aber unsere Emotionen müssen zurückgehalten werden - gerade während des Krieges." Der Rückzug der russischen Besatzer sei in erster Linie den Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte zu verdanken sei. "Der Feind macht uns keine Geschenke, macht keine Gesten des guten Willens." Und die Ukraine werde weiter kämpfen. "Ich werde den Feind definitiv nicht mit allen Details unserer Operationen füttern", sagte Selenskyj. Das ukrainische Militär werde sich weiter "sehr vorsichtig, ohne Emotionen, ohne unnötiges Risiko" bewegen.

+++ 22:26 Putin zeichnet Stremoussow mit Tapferkeitsorden aus +++

Der Vize-Besatzungschef von Cherson, Kirill Stremoussow, wird posthum vom Kreml mit einem Tapferkeitsorden geehrt. Präsident Wladimir Putin habe einen Erlass unterschrieben, hießt es auf der Internetseite des Kreml. Stremoussow war einer der bekanntesten Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung. Offiziellen Angaben zufolge starb er bei einem Autounfall.

+++ 22:00 Ukrainer rücken nach eigenen Angaben bei Cherson vor +++

Russische Angriffe treffen am Abend die südukrainische Stadt Kriwyj Rih. Nach Darstellung der ukrainischen Militärverwaltung kommen dabei zahlreiche Kassettenbomben mit Streumunition aus russischen Raketenwerfern zum Einsatz. Die Bevölkerung ist zu besonderer Vorsicht aufgerufen, um nicht die kleinen, zylinderförmigen Sprengsätze auszulösen. Weiter südlich rücken ukrainische Soldaten demnach auf die Stadt Cherson vor. Die russische Militärführung hatte zuvor den Abzug aus der Stadt und vom gesamten rechten Dnipro-Ufer angekündigt. Ukrainischen Medien berichteten von der "Befreiung" der Ortschaften Prawdino und Kalinowskoje nach schweren Kämpfen der vergangenen Tage. Dem Einmarsch der Ukrainer sei aber der Abzug der Russen aus beiden Orten vorausgegangen, berichtet die "Ukrajinska Prawda". Von russischer Seite werden Vorbereitungen der ukrainischen Streitkräfte auf ein Vorrücken in Richtung des Atomkraftwerks Saporischschja gemeldet. Dazu seien rund um die Stadt Saporischschja rund 7000 ukrainische Soldaten zusammengezogen worden, zitierte die Agentur Tass einen Vertreter der Besatzungsverwaltung.

+++ 21:43 EU-Ausbildung ukrainischer Soldaten rückt näher +++

Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten wollen bei einem Außenministertreffen am Montag den Start der Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Der Ausschuss der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel billigt einstimmig entsprechende Planungen, wie mehrere Diplomaten bestätigen. Geplant ist, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Deutschland hat angeboten, eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe zu organisieren. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Insgesamt könnte in Deutschland in den kommenden Monaten eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainiert werden.

+++ 21:28 Ukraine: Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet +++

Das Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine wird nach Worten von Wirtschaftsministerin Julia Sywrydenko in diesem Jahr um 39 Prozent schrumpfen und damit stärker als bisher mit 35 Prozent prognostiziert. Grund sei die Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Russland.

