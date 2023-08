Bei russischem Beschuss sollen vier Zivilisten verletzt worden sein. Wie "Kyiv Independent" mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft der Region Donezk berichtet, seien Avdiivka, Krasnohorivka und Toretsk davon betroffen gewesen. Bei den Verletzten soll es sich um zwei Frauen (51 und 54 Jahre alt) und zwei Männer (54 und 81 Jahre alt) handeln. Zwei der Verletzten hielten den Behördenangaben zufolge sich zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause auf, während die beiden anderen in einem Auto unterwegs waren.

+++ 22:02 Selenskyj: "Bereit, Belgorod gegen NATO-Mitgliedschaft einzutauschen" +++

Vor wenigen Tagen sorgt ein Vorschlag eines hohen NATO-Mitarbeiters für Entsetzen in Kiew: Die Ukraine könne Territorium abgeben und dafür eine NATO-Mitgliedschaft erhalten. Bei der heutigen Pressekonferenz mit der dänischen Regierungschefin Frederiksen schloss der ukrainische Präsident Selenskyj Gebietsabtretungen erneut aus. Auf die Frage, ob die Ukraine bereit sei, eigene Gebiete gegen die NATO-Mitgliedschaft einzutauschen, antwortete Selenskyj: "Wir sind bereit, Belgorod gegen die NATO-Mitgliedschaft einzutauschen." Die russische Region Belgorod grenzt an die Ukraine und wird immer wieder von ukrainischen Drohnen attackiert.

+++ 21:02 Russen greifen Städte in Region Charkiw an - ein Toter, mehrere Verletzte +++

Russische Streitkräfte haben die Städte Kupjansk und Wowtschansk in der Region Charkiw unter Beschuss genommen. In Wowtschansk sei eine medizinische Einrichtung angegriffen worden, teilt das Innenministerium der Ukraine mit. Ein Mann sei dabei ums Leben gekommen. Durch Artilleriebeschuss von Kupjansk wurden elf Menschen verletzt. Das teilt der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Sinehubow, mit.

+++ 20:13 Dänemark will erste F-16 noch in diesem Jahr liefern +++

Dänemark will die ersten F-16-Kampfjets an die Ukraine vor dem Jahreswechsel liefern. Das teilt Ministerpräsidentin Frederiksen laut dem Nachrichtenportal RBC Ukraine mit. Ihr zufolge wird die erste Lieferung sechs Flugzeuge umfassen. Im Jahr 2024 will Dänemark acht weitere Flugzeuge an Kiew liefern. Die restlichen fünf sollen ein weiteres Jahr später in der Ukraine eintreffen.

+++ 19:32 Lindner rechnet mit jährlich 5 Milliarden Euro für Ukraine +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner rechnet vorläufig mit finanziellen Hilfen von fünf Milliarden Euro pro Jahr für die Ukraine. Das sagt der FDP-Chef beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium in Berlin.

+++ 18:41 Russische Drohne wirft Sprengsätze auf Spaziergänger in Cherson +++

In der ukrainischen Region Cherson kommt es zu im Laufe des Tages zu mindestens zwei tödlichen Angriffen der russischen Soldaten auf ukrainische Zivilisten. In der Hauptstadt der Region habe eine russische Drohne zwei Sprengsätze auf einen Spaziergänger abgeworfen, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region, Oleksandr Prokudin, auf Telegram mit. Der 33-Jährige starb demnach an seinen Verletzungen. Zuvor habe ein russischer Panzer im Dorf Kosatzke gezielt ein Wohnhaus beschossen, so Prokudin. Eine 60-jährige Frau starb dabei, eine 45-Jährige wurde schwer verletzt.

